Massiver Stromausfall in Berlin: 50.000 Haushalte betroffen – Brandanschlag vermutet!

Die Polizei warnt die Bevölkerung vor möglichen Gefahren und forderte dazu auf, Taschenlampen zu nutzen und Handys sparsam zu verwenden. In Notfällen sollten die Bürger Polizeiwachen aufsuchen. Berlins Innensenatorin Iris Spranger kündigte die Einrichtung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen an, um den betroffenen Bürgern Unterstützung zu bieten. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner bezeichnete den Vorfall als gefährlichen Anschlag, der gezielt gegen die Berliner Bevölkerung gerichtet sei.

In Berlin kam es zu einem massiven Stromausfall, der zehntausende Haushalte und zahlreiche Unternehmen im Südosten der Stadt betraf. Der Ausfall, der auf einen mutmaßlichen linksextremistischen Brandanschlag auf Starkstromkabel zurückzuführen ist, führte dazu, dass viele Anwohner im Bezirk Treptow-Köpenick einen ganzen Tag ohne Strom auskommen mussten. Laut dem Netzbetreiber Stromnetz Berlin könnten die letzten betroffenen Haushalte erst am Donnerstag wieder mit Strom versorgt werden. Insgesamt waren rund 50.000 Haushalte und Firmen betroffen, von denen bis zum späten Vormittag etwa 15.000 wieder an die Energieversorgung angeschlossen werden konnten.

Ein Bekennerschreiben, das auf der linksradikalen Plattform "Indymedia" veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass die Täter den Anschlag als Protest gegen den Technologiepark Adlershof verübt haben. In dem Schreiben wird der Angriff als Teil eines Widerstands gegen den militärisch-industriellen Komplex beschrieben. Die Feuerwehr wurde um 3:30 Uhr alarmiert, nachdem Brandstifter mit einem Brandbeschleuniger Feuer an zwei Strommasten gelegt hatten, was zu erheblichen Schäden an den Starkstromleitungen führte.

Die Auswirkungen des Stromausfalls waren weitreichend: Schulen, Kitas und Pflegeheime waren ohne Strom, und die öffentliche Infrastruktur, einschließlich Ampeln und Straßenbeleuchtung, fiel aus. Die Polizei regelte den Verkehr an Kreuzungen ohne funktionierende Ampeln, während viele Geschäfte und Dienstleistungen in der Umgebung geschlossen bleiben mussten. Einige Geschäfte berichteten von einem drastischen Rückgang der Kunden, da sie aufgrund des Stromausfalls nicht arbeiten konnten.

Die Situation erinnert an einen ähnlichen Vorfall im Jahr 2019, als ein Kabel bei Bauarbeiten beschädigt wurde und ebenfalls zu einem großflächigen Stromausfall führte. Die Behörden arbeiten intensiv daran, die Stromversorgung wiederherzustellen und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.

