Das Gericht stellte fest, dass die EU-Kommission in ihrer Einschätzung zu Atomkraft und Gas korrekt sei. Diese Energiequellen gelten als nachhaltig im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung, insbesondere wenn sie die emissionsärmsten Technologien nutzen. Übergangswirtschaftstätigkeiten, für die es keine wirtschaftlich sinnvollen CO2-armen Alternativen gibt, können ebenfalls als nachhaltig eingestuft werden. Die Richter betonten, dass Atomenergie nahezu keine Treibhausgasemissionen verursacht und dass es derzeit keine ausreichenden Alternativen gibt, um den Energiebedarf zuverlässig zu decken. Auch Gas kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, da Gaskraftwerke klimaschädlichere Kohlekraftwerke ersetzen können.

Die EU-Kommission darf laut einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union Atomkraft und Gas weiterhin als klimafreundlich einstufen. Die Richter in Luxemburg wiesen die Klage Österreichs gegen die sogenannte Taxonomie ab, die als Klassifizierungssystem für nachhaltige Finanzprodukte dient. Österreich kritisierte die Einstufung von Kernenergie und fossilem Gas als wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und warf der EU "Greenwashing" vor. Umweltorganisationen unterstützen diese Kritik und haben ebenfalls Klage eingereicht.

Die Entscheidung wurde von Umweltorganisationen wie Greenpeace als "schwarzer Tag für das Klima" kritisiert. Sie befürchten, dass durch die Einstufung Milliarden in fossile Energien fließen, anstatt den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Greenpeace führt eine ähnliche Klage vor dem Europäischen Gericht.

In einem weiteren Kontext berichtete die UN über die rasant steigenden Militärausgaben weltweit, die als Bedrohung für die Zukunft der Menschheit angesehen werden. UN-Generalsekretär António Guterres warnte, dass übermäßige Militärausgaben keinen Frieden garantieren und stattdessen Wettrüsten anheizen. Der Bericht hebt hervor, dass eine Umleitung von nur einem kleinen Teil der Militärausgaben in zivile Sektoren wie Bildung und Gesundheit signifikante positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben könnte.

Zusätzlich wurde die Finanz Informatik (FI) für die Einführung eines Umweltmanagementsystems nach der EMAS-Verordnung zertifiziert. Diese Maßnahme ist Teil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und soll dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck der Sparkassen zu reduzieren. Die FI setzt auf energieeffiziente Prozesse und Lösungen, um ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 77,36EUR auf Ariva Indikation (10. September 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.