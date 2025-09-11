Baloise Holding AG: Rekordgewinn und starke Zukunftsaussichten 2025!

Das Geschäftsvolumen blieb mit CHF 5,236 Milliarden stabil, während die gebuchten Bruttoprämien im Nichtlebengeschäft um 0,7 % auf CHF 2,734 Milliarden stiegen. Trotz eines schweren Felssturzes in Blatten, der zu Schadenaufwendungen von CHF 46,5 Millionen führte, verbesserte sich der Schaden-Kosten-Satz auf 90,6 %, was eine Reduktion um 2,6 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern (EBIT) im Nichtlebengeschäft stieg um 85,6 % auf CHF 228,7 Millionen.

Die Baloise Holding AG hat im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Ergebnis erzielt, mit einem Aktionärsgewinn von CHF 275,9 Millionen, was einem Anstieg von 25,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf ein hervorragendes Ergebnis im Nichtlebengeschäft zurückzuführen. Die annualisierte Eigenkapitalrendite erreichte 15,5 % und übertraf damit das angestrebte Zielband von 12 % bis 15 % im Rahmen der laufenden Refokussierungsstrategie.

Im Lebengeschäft hingegen verzeichnete Baloise einen Rückgang des Geschäftsvolumens um 2,9 % auf CHF 2,502 Milliarden. Dies spiegelt den Trend hin zu teilautonomen Vorsorgelösungen wider. Die Neugeschäftsmarge fiel auf 3,9 %, während die Zinsmarge stabil bei 134 Basispunkten blieb.

Im Asset Management stieg das EBIT auf CHF 49,5 Millionen, unterstützt durch höhere Beiträge aus dem Drittkundengeschäft. Die verwalteten Vermögen sanken jedoch auf CHF 58 Milliarden, was auf einen Rückgang im traditionellen Lebensversicherungsgeschäft zurückzuführen ist.

Die Kapitalisierung der Baloise bleibt stark, mit einem bestätigten „A+“-Rating von S&P Global Ratings und einer SST-Quote von etwa 215 %. Das den Aktionären zurechenbare Eigenkapital betrug CHF 3,482 Milliarden, was einen Rückgang von 4,1 % im Vergleich zum Jahresende 2024 darstellt.

Baloise blickt optimistisch auf die Zukunft und plant eine Fusion mit Helvetia, die die zweitgrößte Versicherungsgruppe in der Schweiz schaffen soll. Die Integration wird voraussichtlich jährliche Synergien von rund CHF 350 Millionen generieren. Die Umsetzung der Refokussierungsstrategie verläuft planmäßig, und Baloise erwartet, ihre Ziele bis 2027 zu erreichen.

Die Baloise-Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 215,6EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.