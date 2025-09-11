Iran signalisiert Verhandlungsbereitschaft nach Militärkonflikt mit Israel

Im Juni führte Israel gemeinsam mit den USA einen zwölf Tage andauernden militärischen Konflikt gegen den Iran, bei dem zentrale Einrichtungen des iranischen Atomprogramms, darunter die unterirdische Anlage Fordo, bombardiert wurden. Israel rechtfertigte diese Angriffe mit der Bedrohung durch das iranische Atom- und Raketenprogramm. Juristen haben die militärischen Aktionen als völkerrechtswidrig eingestuft, während die iranische Regierung Bedenken hinsichtlich eines möglichen neuen Krieges äußerte.

Die iranische Regierung hat laut einem Bericht der Tageszeitung "Farikhtegan" erstmals nach den Bombardierungen ihrer Atomanlagen im Juni wieder Verhandlungen mit den USA in Aussicht gestellt. Diese Entscheidung wurde am Sonntag getroffen und zielt darauf ab, auch mit europäischen Ländern zu kommunizieren, um die Wiedereinführung harter UN-Sanktionen zu verhindern. Offizielle Bestätigungen seitens der iranischen Regierung stehen jedoch noch aus.

In der Zwischenzeit haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien (E3) als Mitunterzeichner des Wiener Atomdeals von 2015 die Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen den Iran eingeleitet, um diplomatischen Druck auszuüben. Vor den militärischen Auseinandersetzungen hatten die USA fast zwei Monate lang mit Teheran über das Nuklearprogramm verhandelt, jedoch ohne nennenswerte Fortschritte. Eine sechste Gesprächsrunde kam aufgrund des Krieges nicht zustande, wobei die USA die Einstellung der Urananreicherung forderten, was Teheran strikt ablehnte. In Reaktion auf die Angriffe stellte der Iran zudem die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vorübergehend ein.

IAEA-Chef Rafael Grossi betonte, dass der Iran schnell der erneuten Überwachung seines Nuklearprogramms zustimmen müsse, da die Zeit dränge. Der Iran hat bislang nicht über den Verbleib von mehr als 400 Kilogramm Uran informiert, das einen nahezu waffenfähigen Reinheitsgrad aufweist. Diese Unsicherheit trägt zur Besorgnis bei, dass Israel möglicherweise erneut militärisch intervenieren könnte.

Am Dienstag soll ein Treffen in Kairo stattfinden, bei dem Ägyptens Außenminister, der iranische Außenminister und IAEA-Chef Grossi zusammenkommen, um den Weg für die Wiederaufnahme der Verhandlungen zu ebnen. Trotz der angespannten Lage hat der Iran signalisiert, bereit zu sein, eine realistische und dauerhafte Vereinbarung zu treffen, die eine Überwachung des Atomprogramms und die Aufhebung von Sanktionen umfasst.

