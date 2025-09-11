Elumeo SE: Stimmrechtsanteil von Petra Neureither springt auf 14,41 %!

Laut der Mitteilung hat die natürliche Person Petra Neureither, die am 7. April 1967 geboren wurde, einen signifikanten Anteil an den Stimmrechten erworben. Am 4. September 2025 überschritt ihr Anteil 3 % und erreichte nun 14,41 % der Gesamtstimmrechte, was einer Steigerung im Vergleich zur letzten Mitteilung von 7,05 % entspricht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 5.927.420.

Am 9. September 2025 veröffentlichte die elumeo SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informierte über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Der Hauptgrund für die Mitteilung war der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten, was zu einer Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte führte.

Die Mitteilung enthält auch spezifische Details zu den Stimmrechtsbeständen. So werden 8.376 Stimmrechte direkt und 846.050 Stimmrechte zugerechnet, was insgesamt 854.426 Stimmrechte ergibt, die 14,41 % der Gesamtstimmrechte ausmachen. Es wurden keine Instrumente im Sinne des WpHG angegeben, die Stimmrechte beeinflussen könnten.

Zusätzlich wurde am selben Tag eine Korrektur zu einer vorherigen Mitteilung vom 8. September 2025 veröffentlicht, die sich auf die juristische Person Axxion S.A. bezog. Diese hatte ebenfalls einen Anteil an den Stimmrechten, der am 8. September 2025 auf 4,22 % sank, im Vergleich zu 5,11 % in der letzten Mitteilung. Axxion S.A. hält 250.000 Stimmrechte, was 4,22 % der Gesamtstimmrechte entspricht.

Die elumeo SE hat ihren Sitz in Berlin und ist im Bereich Schmuck und Edelsteine tätig. Die Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die sicherstellen, dass relevante Informationen über Stimmrechtsänderungen transparent und zeitnah veröffentlicht werden. Diese Informationen sind für Investoren und andere Stakeholder von Bedeutung, um die Entwicklung der Unternehmensführung und der Eigentümerstruktur nachzuvollziehen.

Insgesamt zeigt die Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilungen von elumeo SE eine dynamische Entwicklung in der Aktionärsstruktur und unterstreicht die Wichtigkeit der Transparenz im Kapitalmarkt.

Die elumeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 2,31EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.