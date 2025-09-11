PLANOPTIK AG: Stimmrechtsmitteilung und Handelsaufnahme im regulierten Markt!

Die Mitteilung informiert darüber, dass Simon Haindl, eine natürliche Person, am 8. September 2025 eine Schwelle von 5,52 % der Stimmrechte überschritt. Dies geschah im Kontext der Handelsaufnahme im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, was der Gesellschaft eine höhere Sichtbarkeit und besseren Zugang zu institutionellen Investoren verspricht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 4.525.000, wobei Haindl 250.000 Stimmrechte direkt hält.

Am 10. September 2025 veröffentlichte die PLANOPTIK AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die erstmalige Zulassung ihrer Aktien zum Handel an einem organisierten Markt hinweist. Diese Mitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen zur Transparenz und Information der Investoren. Die PLANOPTIK AG hat ihren Sitz in Elsoff, Deutschland, und ist unter der ISIN DE000A0HGQS8 gelistet.

Zusätzlich wurde am 9. September 2025 bekannt gegeben, dass die Aktien der PLANOPTIK AG ab diesem Datum im regulierten Markt (General Standard) gehandelt werden. Der Wechsel von einem Freiverkehrsmarkt in den regulierten Markt soll die Transparenz erhöhen und den Schutz der Aktionärsinteressen verbessern. Die BaFin genehmigte den Wertpapierprospekt zur Handelsaufnahme am 4. September 2025.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Mitteilung ist die Unternehmensstruktur von PLANOPTIK AG. Die Gesellschaft hat kürzlich ihre Struktur vereinfacht, indem sie die Tochtergesellschaften Little Things Factory GmbH und MMT GmbH fusionierte. Dies soll die wesentlichen Aktivitäten in einer einzigen Gesellschaft bündeln und die Effizienz steigern.

In der Stimmrechtsmitteilung wird auch auf Holger Bürk verwiesen, der am gleichen Tag eine Schwelle von 16,50 % der Stimmrechte überschritt. Bürk hält 734.500 Stimmrechte direkt und 12.000 Stimmrechte, die ihm zugerechnet werden. Zudem ist er mit der ConcentriXX AG verbunden, die ebenfalls Stimmrechte hält.

Die PLANOPTIK AG ist bekannt für ihre innovativen Lösungen in der Mikrosystemtechnik und Halbleiterindustrie und beliefert Hersteller in über 40 Ländern mit mikrostrukturierten Komponenten. Die Unternehmensstrategie zielt darauf ab, durch moderne Produktionstechnologien und enge Zusammenarbeit mit Kunden neue Produkte zu entwickeln und die Fertigung von Mikrokomponenten zu optimieren.

Die Plan Optik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 4,07EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.