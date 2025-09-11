JOST Werke SE: Stimmrechtsanteile im Wandel – Was Investoren wissen müssen!

Die Mitteilung bezieht sich auf mehrere bedeutende Transaktionen, die am 3. und 4. September 2025 stattfanden. Insbesondere wurde bekannt, dass die Vierunddreißigste PMB Management GmbH, vertreten durch Kai Möhrle, am 3. September 2025 einen Stimmrechtsanteil von 10,07 % an der JOST Werke SE erlangte. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der ein Anteil von 20,13 % ausgewiesen wurde. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt nach § 41 WpHG 14.900.000.

Am 8. September 2025 veröffentlichte die JOST Werke SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Neu-Isenburg, Deutschland, hat. Der Legal Entity Identifier (LEI) der JOST Werke SE lautet 529900G977BSS7DATK68.

Zusätzlich wurde am 4. September 2025 eine weitere Mitteilung veröffentlicht, die die Union Investment Privatfonds GmbH betrifft. Diese juristische Person erwarb einen Stimmrechtsanteil von 3,02 % an der JOST Werke SE. Dies ist die erste Mitteilung von Union Investment bezüglich ihrer Beteiligung. Die Gesamtzahl der Stimmrechte bleibt unverändert bei 14.900.000.

Ein dritter relevanter Akteur ist die Lupus alpha Investment GmbH, die am 3. September 2025 einen Stimmrechtsanteil von 3,11 % erlangte. Diese Gesellschaft meldete ebenfalls eine Erhöhung ihrer Beteiligung, die zuvor bei 2,95 % lag.

Die Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz und zur Offenlegung von Stimmrechtsanteilen in Deutschland. Die JOST Werke SE ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Nutzfahrzeugindustrie und hat sich in den letzten Jahren durch strategische Akquisitionen und Innovationen einen Namen gemacht. Die aktuellen Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen könnten auf eine Umstrukturierung oder Neuausrichtung der Aktionärsstruktur hindeuten, was für Investoren und Marktbeobachter von Interesse ist.

Die vollständigen Informationen sind auf der Website der JOST Werke SE sowie über den EQS News-Service zugänglich, der gesetzliche Meldepflichten und Unternehmensnachrichten bereitstellt.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 48,35EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.