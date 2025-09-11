Cewe Aktie: Stabiler Wachstumskurs mit Kursziel 148 EUR – Jetzt kaufen!
Die Montega AG hat am 8. September 2025 ein Update zur Cewe Stiftung & Co. KGaA veröffentlicht, in dem die Aktie mit „Kaufen“ und einem Kursziel von 148,00 EUR für die nächsten 12 Monate eingestuft wird. Der Analyst Ingo Schmidt hebt hervor, dass Cewe nach einem Rekordumsatz im ersten Halbjahr 2025 auf einem stabilen Wachstumskurs im Fotofinishing-Segment ist. Im zweiten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 127,3 Millionen EUR, was einem Anstieg von 3,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Für das gesamte erste Halbjahr 2025 beträgt der Umsatz im Fotofinishing 272,2 Millionen EUR, was einem Wachstum von 4,6 % entspricht. Die Nachfrage bleibt stark, unterstützt durch ein Mengenwachstum bei Fotos und Fotobüchern sowie einer Premiumisierung des Produktmixes.
Trotz steigender Personalkosten konnte das EBIT im traditionell schwachen zweiten Quartal leicht auf -2,9 Millionen EUR verbessert werden. Im Bereich des kommerziellen Online-Drucks gab es jedoch Herausforderungen, da die Nachfrage nach Geschäftsdrucksachen in Deutschland um 4,3 % zurückging. Das EBIT in diesem Segment fiel auf -0,6 Millionen EUR. Cewe plant, durch eine Hybrid-Produktion in Dresden Effizienzgewinne zu erzielen. Positiv hervorzuheben ist das Umsatzwachstum im Einzelhandel, das im zweiten Quartal um 10,9 % auf 8,1 Millionen EUR stieg, insbesondere dank der starken Performance in Norwegen.
Für das zweite Halbjahr zeigt sich das Management optimistisch. Eine hohe Auslastung im Tourismusgeschäft und zahlreiche Frühbuchungen für die Wintersaison sollten die Nachfrage nach Fotobüchern und Kalendern weiter unterstützen. Zudem sind die Premiumisierung im Fotofinishing und Effizienzsteigerungen in der Produktion zentrale Hebel zur Margenverbesserung. Cewe sucht zudem aktiv nach Übernahmekandidaten, um das Produktportfolio und die Marktposition zu stärken, was die Wachstumsstory weiter untermauern könnte.
Insgesamt bestätigt die Präsentation auf den Investorentagen die positive Investment-Story von Cewe. Das stabil wachsende Kerngeschäft im Fotofinishing kompensiert die temporären Schwächen im kommerziellen Online-Druck. Mit einer hohen Eigenkapitalquote von 66,7 % und einer moderaten Bewertung bleibt die Cewe-Aktie attraktiv. Montega bekräftigt daher das „Kaufen“-Votum mit dem unveränderten Kursziel von 148,00 EUR.
