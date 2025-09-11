PRIVATE ASSETS: Herabstufung auf 'Halten' – Was Anleger jetzt wissen müssen!

PRIVATE ASSETS hat kürzlich an den Hamburger Investorentagen teilgenommen und vermeldet, dass die Aktien nun im m:access-Segment der Börse München notiert sind. Dies soll die Sichtbarkeit bei institutionellen Investoren erhöhen, insbesondere da das Listing an der Börse Berlin Ende 2025 ausläuft. Ein XETRA-Listing wird ebenfalls in naher Zukunft erwartet. Allerdings fielen die Halbjahreszahlen, die am 27. August veröffentlicht wurden, enttäuschend aus. Der Konzernumsatz stieg zwar um 7,3 % auf 75,7 Mio. EUR, das EBITDA hingegen sank signifikant auf -1,6 Mio. EUR, verglichen mit 2,1 Mio. EUR im Vorjahr.

Die Montega AG hat am 9. September 2025 ein Update zur PRIVATE ASSETS SE & CO. KGAA veröffentlicht, in dem die Einstufung des Unternehmens von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgesetzt wurde. Das Kursziel wurde von 4,40 EUR auf 2,60 EUR gesenkt, was die Unsicherheiten und Herausforderungen widerspiegelt, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

Der Rückgang des EBITDA ist hauptsächlich auf die schwache Geschäftsentwicklung im Segment Industrial zurückzuführen, das ein EBITDA von -2,6 Mio. EUR verzeichnete. Hier wirkten sich Projektverschiebungen und Verluste aus aufgegebenen Beteiligungen negativ aus. Die Segmente Automation & Technology sowie Consumer, Solutions & Services blieben stabil, konnten jedoch die Gesamtsituation nicht verbessern. Der Periodenverlust weitete sich auf 6,7 Mio. EUR aus, während die Eigenkapitalquote auf 14,6 % fiel.

Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen hat die Tochtergesellschaft Procast den Gießereistandort Procast Guss España verkauft. Dieser Standort wurde 2023 aus der Insolvenz übernommen und erfolgreich restrukturiert. Der Verkauf deutet darauf hin, dass das Management von der Idee eines europäischen Gießereiverbunds Abstand genommen hat, nachdem frühere Übernahmegespräche gescheitert waren.

Die volatile Marktsituation im M&A-Bereich führt dazu, dass kurzfristig keine größeren Exits zu erwarten sind. Das Management beobachtet zunehmend langwierige Verhandlungen und gescheiterte Deals. In Anbetracht dieser Entwicklungen hat Montega die Prognosen für 2025 angepasst und sieht die zukünftige Entwicklung von PRIVATE ASSETS als ungewiss an. Das Unternehmen erwartet jedoch, dass die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in der zweiten Jahreshälfte positive Effekte zeigen werden.

Insgesamt bleibt die Aktie von PRIVATE ASSETS aufgrund der aktuellen Unsicherheiten unter Beobachtung, während das Listing in München potenziell für mehr Transparenz und Liquidität sorgen könnte.

Die Private Assets Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,00EUR auf Berlin (10. September 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.