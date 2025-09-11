Wednesday erobert Netflix-Charts zurück: Ein Grusel-Hit mit Lady Gaga!

In der neuen Staffel verfolgt die Protagonistin Wednesday Addams, gespielt von Jenna Ortega, einen bösen Menschen, der die Fähigkeit besitzt, Vogelschwärme als tödliche Waffen einzusetzen. Gleichzeitig wird sie von Vorahnungen geplagt, die den Tod ihrer besten Freundin Enid (Emma Myers) betreffen. Ein besonderes Highlight der neuen Staffel ist der Auftritt von Popstar Lady Gaga, die eine Lehrerin an der Nevermore Academy spielt.

Die Grusel-Comedy-Serie "Wednesday" hat mit der Veröffentlichung neuer Folgen die Spitze der weltweiten Netflix-Charts zurückerobert. Laut Netflix wurde die zweite Staffel in der vergangenen Woche 28,2 Millionen Mal angeklickt. Dies geschah, nachdem am Mittwoch die zweite Hälfte der zweiten Staffel online gestellt wurde, was offenbar zu einem neuen Anstieg des Zuschauerinteresses führte. In insgesamt 81 TV-Märkten war "Wednesday" der unangefochtene Spitzenreiter und verdrängte die zuvor führende romantische Coming-of-Age-Serie "My Life With the Walter Boys".

Die Rückkehr von "Wednesday" an die Spitze der Netflix-Charts hat auch Auswirkungen auf die Aktien des Streamingdienstes. Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) befindet sich derzeit im Depot eines Investors, der die Entwicklung des Unternehmens aufmerksam verfolgt. In den letzten Jahren hat die Wachstumsgeschichte von Netflix beeindruckende Fortschritte gemacht, insbesondere nachdem die Aktien Ende 2022 stark an Wert verloren hatten.

Aktuell wird die Netflix-Aktie jedoch zu einem hohen Preis gehandelt. Der Kurs liegt bei etwa 1.241 US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie für 2024 auf 19,83 US-Dollar geschätzt wird. Dies ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 62,6, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Gewinn relativ teuer ist. Diese Bewertung wirft Fragen auf, ob das Wachstum von Netflix ausreicht, um die hohen Kosten zu rechtfertigen, und ob es sinnvoll ist, weitere Anteile zu erwerben.

Insgesamt zeigt der Erfolg von "Wednesday" und die damit verbundenen Zuschauerzahlen, dass Netflix weiterhin in der Lage ist, Inhalte zu produzieren, die ein breites Publikum ansprechen. Die Herausforderungen hinsichtlich der Aktienbewertung und der zukünftigen Wachstumsprognosen bleiben jedoch ein zentrales Thema für Investoren und Analysten.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 1.248EUR auf Nasdaq (11. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.