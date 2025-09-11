Deutsche Börse AG: Rückkaufprogramm stärkt Aktionärswert und Transparenz!

Die Einzelkäufe der Aktien sind wie folgt aufgeschlüsselt: Am 1. September wurden 11.600 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 248,76 Euro erworben, am 2. September 15.250 Aktien zu 245,81 Euro, am 3. September 11.676 Aktien zu 244,29 Euro, am 4. September 10.553 Aktien zu 246,94 Euro und am 5. September 11.256 Aktien zu 246,44 Euro. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 26. Februar 2025 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 1.277.493 Aktien zurückgekauft.

Am 8. September 2025 veröffentlichte die Deutsche Börse AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, in der der Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines laufenden Rückkaufprogramms bekannt gegeben wurde. Im Zeitraum vom 1. bis 5. September 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 60.335 Aktien. Diese Transaktionen fanden im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) statt und wurden durch ein beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

Das Unternehmen plant, die Öffentlichkeit regelmäßig über den Fortschritt des Aktienrückkaufs auf seiner Website zu informieren. Diese Maßnahme ist Teil einer strategischen Initiative, um den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vertrauen in die Aktie zu stärken.

Zusätzlich gab die Deutsche Börse AG am 10. September 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten heraus. Die Quartals- und Zwischenmitteilungen für das zweite Halbjahr 2025 werden am 27. Oktober 2025 veröffentlicht. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen und können über die offizielle Website der Deutschen Börse abgerufen werden.

Diese Schritte unterstreichen das Engagement der Deutschen Börse AG, Transparenz und regelmäßige Kommunikation mit ihren Investoren zu fördern. Die Rückkaufprogramme und die geplanten Finanzberichterstattungen sind Teil einer umfassenden Strategie, um die Marktposition des Unternehmens zu festigen und den Aktionären eine klare Perspektive auf die Unternehmensentwicklung zu bieten.

Insgesamt zeigt die Deutsche Börse AG mit diesen Maßnahmen, dass sie aktiv an der Stärkung ihrer finanziellen Basis und der Schaffung von Mehrwert für ihre Aktionäre arbeitet. Die Rückkäufe und die bevorstehenden Finanzberichte sind wichtige Indikatoren für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und dessen Engagement für eine nachhaltige Wachstumsstrategie.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 241,7EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.