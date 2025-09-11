    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    Boeing-Aktien im Minus: Streik-Einigung könnte Produktion stabilisieren!

    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    Die Aktien von Boeing haben im späten Handel ein Minus von 0,90 Prozent verzeichnet und notieren bei 227,38 US-Dollar, nachdem sie zuvor auf 226,59 Dollar gefallen waren. Der Rückgang der Aktienkurse steht im Kontext eines Arbeitskampfes in der Rüstungssparte des Unternehmens, der seit Anfang August andauert. Rund 3.200 Beschäftigte, die unter anderem Kampfflugzeuge wie die F-15 und Raketensysteme in Missouri und Illinois herstellen, hatten die Arbeit niedergelegt, nachdem ein Angebot von Boeing für einen Vierjahresvertrag abgelehnt wurde.

    Laut der Gewerkschaft IAM, die die Arbeiter vertritt, wurde nun eine Einigung erzielt. Die Mitglieder sollen am Freitag über einen neuen Vorschlag abstimmen, der eine Laufzeit von fünf Jahren umfasst und Gehaltserhöhungen sowie eine Einmalzahlung vorsieht. Diese Einigung könnte den seit mehr als einem Monat andauernden Streik beenden und die Produktion in der Rüstungssparte stabilisieren. In den letzten Wochen hatte Boeing teilweise neue Mitarbeiter eingestellt, um die Auswirkungen des Streiks abzumildern und die Produktion aufrechtzuerhalten.

    Boeing sieht sich seit Jahren mit Herausforderungen konfrontiert, die durch eine Reihe von Pannen und Verzögerungen in verschiedenen Projekten verstärkt werden. Die Rüstungssparte hat insbesondere mit milliardenschweren Kostenüberschreitungen zu kämpfen, was die Situation weiter kompliziert. Ein Beispiel hierfür ist die Umrüstung von Boeing 747-Maschinen zu neuen Präsidentenflugzeugen, die ebenfalls von Verzögerungen betroffen ist.

    Der letzte große Streik bei Boeing ereignete sich im vergangenen Herbst, als Zehntausende von Arbeitern die Produktion des Bestseller-Modells 737 sowie des Langstreckenjets 777 für rund zwei Monate lahmlegten. Damals akzeptierten die Beschäftigten ein Angebot des Unternehmens, das eine Einkommenssteigerung von 38 Prozent über vier Jahre vorsah.

    Die aktuelle Situation bei Boeing verdeutlicht die anhaltenden Herausforderungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, und die Bedeutung von stabilen Arbeitsbeziehungen für die Aufrechterhaltung der Produktion. Die bevorstehende Abstimmung der Gewerkschaftsmitglieder könnte entscheidend für die künftige Entwicklung des Unternehmens und seiner Aktienkurse sein.



    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 227,5EUR auf NYSE (11. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



