UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne ging am Mittwochabend auf das inzwischen veröffentlichte Börsenprospekt für die vor der Abspaltung stehende Autozuliefersparte Aumovio ein. Darin seien weitere Finanzdetails zum neuen Unternehmen enthalten, auch zu einzelnen Bereichen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 72,72EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



