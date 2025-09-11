UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne ging am Mittwochabend auf das inzwischen veröffentlichte Börsenprospekt für die vor der Abspaltung stehende Autozuliefersparte Aumovio ein. Darin seien weitere Finanzdetails zum neuen Unternehmen enthalten, auch zu einzelnen Bereichen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 72,72EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
