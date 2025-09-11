Die German Wheelchair Tennis Open, die im Juli 2025 stattfanden, zogen Spitzensportler aus aller Welt an und feierten den barrierefreien Sport unter dem Motto „Jeder Aufschlag zählt. Jedes Leben strahlt". CHiQ nutzte die Veranstaltung, um seine globale Reichweite zu erhöhen und das Engagement für inklusive Sportarten zu demonstrieren. Auf der IFA präsentierte CHiQ zudem einen Ausstellungsbereich, der die Errungenschaften in den Bereichen Gemeinwohl, Umweltinnovation und nachhaltige Entwicklung hervorhob. Die Marke arbeitet kontinuierlich an umweltfreundlicher Produktion und energiesparenden Technologien, was durch ein „AA"-Rating von Wind belegt wird.

Auf der IFA 2025 in Berlin wurde der Marke CHiQ vom Deutschen Tennis Bund (DTB) die „Ehrenpartner"-Urkunde überreicht. Diese Auszeichnung würdigt die Unterstützung von CHiQ bei den German Wheelchair Tennis Open 2025 und hebt das Engagement des Unternehmens für soziale Verantwortung und ESG-Werte hervor. Feng Zheng, General Manager von CHiQ Europa, betonte, dass die Unterstützung des Rollstuhltennis nicht nur ein soziales Engagement darstellt, sondern auch das Bewusstsein für barrierefreien Sport fördern soll.

CHiQ bleibt auch im Bereich nachhaltiger Produktinnovation führend. Die neue Waschmaschine übertrifft die EU-Norm der Klasse A um 10 %, während die Klimageräte mit fortschrittlicher Invertertechnologie ausgestattet sind, die den Energieverbrauch senken. Die Kühlschränke von CHiQ bieten energieeffiziente Lösungen und sind mit sechs Sternen zertifiziert. Für diese kontinuierlichen Innovationen wurde CHiQ auf der IFA 2025 mit dem Global Product Innovation Technology Award ausgezeichnet.

Zusätzlich gab CHiQ eine dreijährige Partnerschaft mit dem Internationalen Ski- und Snowboardverband (FIS) bekannt, wodurch die Marke offizieller Datenpartner des FIS Skisprung-Weltcups wird. Diese Partnerschaft soll die digitale Erfahrung der Veranstaltung verbessern und die globale Bekanntheit von CHiQ im Wintersport fördern. Andreas Wellinger, Olympiasieger und Markenbotschafter von CHiQ, äußerte sich positiv über die Zusammenarbeit und betonte die Verbindung zwischen Wintersport und intelligenter Technologie.

Insgesamt zeigt CHiQ durch sein Engagement in den Bereichen Sport, Nachhaltigkeit und technologische Innovation, dass es sich als verantwortungsvolle Marke positioniert, die über Worte hinausgeht und aktiv zur Verbesserung der Gesellschaft beiträgt.

Die Sichuan Changhong Electric (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 10,39CNY auf Shanghai Stock Exchange (10. September 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.