US-Zollpolitik drückt deutsche Exporte: Neue Märkte dringend nötig!

Die Stimmung in der Exportwirtschaft ist ebenfalls angespannt. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts macht sich Ernüchterung breit. Die Einführung eines Zollsatzes von 15 Prozent auf die meisten Importe aus der EU, die seit dem 7. August gilt, wird als dämpfend für die Exportdynamik wahrgenommen. Besonders schmerzhaft sind die Zölle auf Stahl und Aluminium, die von der vorherigen US-Regierung auf 50 Prozent erhöht wurden.

Die aggressive Zollpolitik der US-Regierung hat sich zunehmend negativ auf die Exportnation Deutschland ausgewirkt. Im Juli 2023 fielen die Ausfuhren "Made in Germany" in die USA auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2021, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Dies markiert den vierten Rückgang in Folge im Handel mit dem wichtigsten Partnerland, was die Sorgen der deutschen Exporteure verstärkt. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), betont die Notwendigkeit, neue Märkte zu erschließen und die Absatzwege zu diversifizieren, um im globalen Wettbewerb nicht weiter an Boden zu verlieren.

Trotz dieser Herausforderungen gibt es einen Hoffnungsschimmer: Die deutsche Industrieproduktion hat im dritten Quartal einen Anstieg verzeichnet, insbesondere im Maschinenbau. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Industrie wieder positiv zum Wachstum beiträgt. Allerdings bleibt die Produktion weiterhin mehr als zehn Prozent unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie, und die schwachen Juli-Zahlen zum Auftragseingang trüben die Aussichten.

Die Exporte in die USA beliefen sich im Juli auf 11,1 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat und 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch die Exporte nach China und dem Vereinigten Königreich sind gesunken, während die Lieferungen in die Euro-Partnerländer um 2,5 Prozent auf 52 Milliarden Euro zulegten. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Exporte die Konjunktur nicht so stark bremsen werden, wie befürchtet.

In Mexiko plant die Regierung unter Präsidentin Claudia Sheinbaum, die eigene Industrie durch neue Zölle auf Importgüter aus Asien zu schützen. Diese Zölle sollen bis zu 50 Prozent betragen und betreffen Waren aus Ländern ohne Freihandelsabkommen mit Mexiko, darunter China und Indien. Ziel ist es, die einheimische Industrie zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern.

