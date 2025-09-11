Bodenbildung vor Abschluss

Ganz besondere Aufmerksamkeit zog die Palantir-Aktie am Dienstag auf sich, nachdem der Wert rund vier Prozent auf 162,36 US-Dollar und damit ganz in die Nähe eines für ein Kaufsignal notwendigen Kauftriggers zugelegt hatte. Gelingt es in den kommenden Stunden einen Tagesschlusskurs mindestens über dem Preisniveau von 163,20 US-Dollar zu etablieren, würde dies ein kleineres Kaufsignal zunächst in Richtung des bisherigen Rekordhochs bei glatt 190,00 US-Dollar aus Mitte August auslösen und sich für ein entsprechend kurzfristiges Engagement beispielsweise über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DU2QKQ anbieten. Werden auch noch der aktuelle Rekord durch einen erfolgreichen Wochenschlusskurs darüber pulverisiert, stünde einer mittelfristigen Rallye bis auf 199,25 US-Dollar dann kaum noch mehr etwas im Wege. Auf der Unterseite dürfte sich das Chartbild erst bei einem Bruch der Sommerzwischentiefs bei 150,00 US-Dollar sichtlich eintrüben. Dies könnte in der Folge eine zweite verlustreichste Welle bis in den Bereich von 125,41 US-Dollar nach sich ziehen und würde sich tendenziell für den Aufbau von Short-Positionen anbieten.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 167,36 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 160,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 190,00 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Palantir Technologies Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2QKQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,63 - 1,64 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 148,1796 US-Dollar Basiswert: Palantir Technologies Inc. KO-Schwelle: 148,1796 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 167,36 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 190,00 US-Dollar Hebel: 8,66 Kurschance: + 115 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1E18 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,03 - 2,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 189,7445 US-Dollar Basiswert: Palantir Technologies Inc. KO-Schwelle: 189,7445 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 167,36 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,99 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

