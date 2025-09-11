Konsolidierung hält an

In einem ersten Schritt sollte die SAP-Aktie zunächst einmal den 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 236,61 Euro zurückerobern, bevor es an den untergeordneten Abwärtstrend verlaufend um 242,50 Euro rangeht. Denn erst über dieser Preismarke dürfte sich eine größere Erholung an dem eigentlichen Abwärtstrend bei 258,60 Euro durchsetzen und ein Long-Engagement äußerst attraktiv gestalten. Ein passender Turbo-Call-Optionsschein wird gleich im Anschluss hierfür vorgestellt. Auf der Unterseite sollte es hierbei jedoch zu keinem nachhaltigen Rutsch unter die markante Horizontalunterstützung von 224,60 Euro mehr kommen, weil dies die Wahrscheinlichkeit auf eine zweite Korrekturwelle zurück auf das Jahrestief bei 210,20 Euro deutlich erhöhen würde.

Bis Mitte Februar dieses Jahres waren besonders starke Kurszuwächse bis auf ein Rekordniveau von 283,50 Euro zu beobachten gewesen, das aktuelle Jahrestief wurde dagegen bei 210,20 Euro markiert. Aufgrund der starken Position bei Daten- und Unternehmens-KI ist SAP-Chef Christian Klein zuversichtlich, dass sich das Umsatzwachstum bis zum Jahr 2027 beschleunigen wird. Erst kürzlich berichtete der US-Rivale Oracle von einem anhaltend starken Wachstum seiner Cloud-Sparte und hob die Jahresziele für diesen Geschäftsbereich an. Dies könnte unter günstigen Voraussetzungen auch die Titel von SAP wieder begehrter machen und für eine kleine Rallye in dem laufenden Abwärtstrend sorgen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position über 236,61 Euro eröffnen , Stopp unter 220,00 Euro platzieren. Kursziel 242,50/258,60 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP SE (Tageschart in Euro)

