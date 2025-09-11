    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX kommt einfach nicht voran

    Daher können die jüngsten Aussagen zu den Trading-Setups auf der Unter bzw. Oberseite unverändert übernommen werden, aktuell befindet sich der DAX in neutraler Seitenlage und lässt Anleger mit Signalen auf sich warten. Ein verwertbares Kaufsignal mit einem Ziel an der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung um 24.370 Punkten kann für den DAX erst über dem Bereich zwischen 23.968 und rund 24.000 Punkten abgeleitet werden. Auf der Unterseite ergibt sich aktuell unter einem Preisniveau von 23.850 Punkten eine kurzzeitige Short-Chance auf die untere Trendkanalbegrenzung um 23.225 Punkten.

    Aktuelle Lage

    DAX bei 23.626 Punkten

    Furcht vor Unabhängigkeit der Fed - Frankreichs Schuldenkrise lässt Anleger vorsichtiger werden - Frankreichs Regierung zerfallen!

    Heute EZB-Zinsentscheid - nächsten Mittwoch dann FED

    Zwei Zinsschritte bis Ende 2025 in den USA nun möglich - Septemberwahrscheinlichkeit nun bei 90 Prozent

    15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, USA dagegen ohne EU-Zölle

    China-Zölle um weitere 90 Tage verschoben

    V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Optimismus

    Anlaufmarken nach oben bei 23.968 / 24.000 / 24.110 und 24.479 Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.242 / 23.000 und 22.861 Punkten.

    Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

    Big Picture

    Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye aber zu Erliegen gekommen

    VDAX-New

    VDAX-New der Deutschen Börse (05. September 2025): Bei 17,36% (anhaltend fallende Tendenz) (Vortag: 16,85%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

    Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

    (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

    Trading-Strategie

    _____________________________________________________________________

    Turbo LONG-Schein : DY8JE1

    Einstieg Buy-Limit-Order : 23.220 Punkte

    Kursziel : 24.390 Punkte

    Stopp : 23.050 Punkte

    Renditechance : 85 Prozent

    Take Profit: 16,99 Euro im Schein

    Zeithorizont : 2 - 4 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Weitere Trading-Idee:

    1. Stop-Sell-Position unter 23.380 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.550 Punkten. Kursziel 23.000 Punkte

    2. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziel 24.639/24.730 Punkte

    3. Stop-Buy-Position über 24.000 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.828 Punkten. Kursziel 24.380 Punkte

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

    DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 23.968 // 24.000 // 24.110 // 24.479 Punkte
    Unterstützungen: 23.476 // 23.242 // 23.000 // 22.861 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DY8JE1 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 8,64 - 8,65 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 22.784,75 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 22.784,75 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.626,86 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 27,34 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU02UW Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 9,34 - 9,35 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 24.543,78 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 24.543,78 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.626,86 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 23.260 Punkte
    Hebel: 25,25 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Ingmar Königshofen
    DAX kommt einfach nicht voran Daher können die jüngsten Aussagen zu den Trading-Setups auf der Unter bzw. Oberseite unverändert übernommen werden, aktuell befindet sich der DAX in neutraler Seitenlage und lässt Anleger mit Signalen auf sich warten. Ein verwertbares Kaufsignal …