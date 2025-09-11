WTI-Future mit potenziellem Doppelboden

Ende der abgelaufenen Woche hat das Ölkartell OPEC+ eine Anhebung der Fördermenge ab Oktober um lediglich 137.000 Barrel pro Tag beschlossen, anstatt einer monatlichen Steigerungen von rund 555.000 Barrel pro Tag im September und August. Mit dem Schritt im Oktober werde eine Phase der Förderkürzungen beendet, die eigentlich bis Ende 2026 andauern sollte. Der Spot-Preis reagierte auf die Ankündigung entsprechend positiv und konnte sich im Fall von WTI über das Niveau von 63,00 US-Dollar je Barrel hinwegsetzen. Außerdem keimt nun die Hoffnung auf einen Doppelboden im Bereich von 61,45 US-Dollar auf, einige größere Hürden sind auf dem Weg zu einem Kaufsignal aber noch zu meistern.

Die nächsten beiden zu bezwingenden Hürden bestehend aus dem Horizontalwiderstand bei 64,15 US-Dollar und dem knapp darüber befindlichen 50-Tage-Durchschnitt bei 64,51 Zählern. Erst über dieser Preismarke dürfte aus technischer Sicht ein Kaufsignal zunächst an das Septemberhoch bei 66,03 US-Dollar generiert werden, darüber sogar an den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 67,08 US-Dollar. Wenn aber das zarte Pflänzchen eines Doppelbodens bärisch gekreuzt wird, würden sich unmittelbare Abwärtsrisiken für den WTI-Future auf 59,85 US-Dollar ergeben. In diesem Fall müsste sich später eine neuerliche Auswertung anschließen.

WTI-Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Die Rohölpreisentwicklung bleibt weiterhin ein schwer dominiertes Politikum, aus technischer Sicht ergibt sich die Möglichkeit eines Aufschwungs auf 66,03 und 67,08 US-Dollar erst bei einem nachhaltigen Sprung über den Doppelwiderstand um 64,51 US-Dollar. Dann könnte ein erstes vorsichtiges Long-Engagement beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DY9FPZ gewagt werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 60 Prozent, Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 6,00 und 6,89 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von 63,50 US-Dollar nicht überschreiten, hieraus würde sich im Ansatz ein Stopp-Kurs von 3,83 Euro ergeben. Der Anlagehorizont dürfte nur wenige Tage betragen, eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes bleibt daher unerlässlich.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY9FPZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,04 – 4,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 59,083 US-Dollar Basiswert: WTI-Öl-Future KO-Schwelle: 59,083 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 63,74 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,89 Euro Hebel: 13,49 Kurschance: + 60 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

