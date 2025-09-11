TeamViewer, Sunrise Energy Metals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Novo Nordisk A/S
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Sunrise Energy Metals
|+21,40 %
|Rohstoffe
|🥈
|RemeGen Ltd. Registered (H)
|+10,09 %
|Biotechnologie
|🥉
|Dakota Gold
|+6,15 %
|Rohstoffe
|🟥
|Boss Energy
|-14,65 %
|Öl/Gas
|🟥
|Quantum
|-17,46 %
|Hardware
|🟥
|Veritone
|-22,72 %
|Informationstechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|🥈
|Clara Technologies
|Informationstechnologie
|🥉
|SuperBuzz
|Informationstechnologie
|Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH
|Freizeit
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
|Invictus Energy
|Öl/Gas
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|TeamViewer
|62
|Informationstechnologie
|🥈
|Novo Nordisk
|49
|Pharmaindustrie
|🥉
|Almonty Industries
|35
|Rohstoffe
|BioNTech
|30
|Biotechnologie
|Tesla
|25
|Fahrzeugindustrie
|Metaplanet
|23
|Finanzdienstleistungen
Sunrise Energy Metals
Wochenperformance: +33,03 %
Wochenperformance: +33,03 %
Platz 1
RemeGen Ltd. Registered (H)
Wochenperformance: +5,61 %
Wochenperformance: +5,61 %
Platz 2
Dakota Gold
Wochenperformance: +9,52 %
Wochenperformance: +9,52 %
Platz 3
Boss Energy
Wochenperformance: -12,89 %
Wochenperformance: -12,89 %
Platz 4
Quantum
Wochenperformance: -0,98 %
Wochenperformance: -0,98 %
Platz 5
Veritone
Wochenperformance: -0,74 %
Wochenperformance: -0,74 %
Platz 6
Opendoor Technologies
Wochenperformance: +53,95 %
Wochenperformance: +53,95 %
Platz 7
Clara Technologies
Wochenperformance: -7,30 %
Wochenperformance: -7,30 %
Platz 8
SuperBuzz
Wochenperformance: -19,27 %
Wochenperformance: -19,27 %
Platz 9
Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH
Wochenperformance: +55,29 %
Wochenperformance: +55,29 %
Platz 10
Metaplanet
Wochenperformance: -9,50 %
Wochenperformance: -9,50 %
Platz 11
Invictus Energy
Wochenperformance: -7,28 %
Wochenperformance: -7,28 %
Platz 12
TeamViewer
Wochenperformance: -5,87 %
Wochenperformance: -5,87 %
Platz 13
Novo Nordisk
Wochenperformance: -4,84 %
Wochenperformance: -4,84 %
Platz 14
Almonty Industries
Wochenperformance: +5,34 %
Wochenperformance: +5,34 %
Platz 15
BioNTech
Wochenperformance: +1,40 %
Wochenperformance: +1,40 %
Platz 16
Tesla
Wochenperformance: +3,69 %
Wochenperformance: +3,69 %
Platz 17
Metaplanet
Wochenperformance: -9,50 %
Wochenperformance: -9,50 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte