Synopsys-Crash: Schlimmster Börsentag seit 1992!

CEO Sassine Ghazi erklärte, dass die eigenen IP-Entwicklungen nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht hätten. "Unsere Ergebnisse wurden in erster Linie durch die unterdurchschnittliche Leistung im IP-Geschäft beeinträchtigt, da wir Geschäfte erwartet hatten, die nicht zustande kamen", sagte Ghazi. Er verwies auf drei Ursachen: neue Exportauflagen, Probleme bei einem großen Foundry-Kunden und interne Fehlentscheidungen bei Roadmap und Ressourceneinsatz. Synopsys kündigte an, die Belegschaft um rund zehn Prozent zu reduzieren und Investitionen auf andere Bereiche zu verlagern.

Die Aktie von Synopsys ist nach Vorlage schwacher Quartalszahlen und einer gekürzten Prognose um 36 Prozent abgestürzt – der stärkste Tagesverlust seit dem Börsengang 1992. Hauptgründe waren US-Exportbeschränkungen, die die Nachfrage in China belasten, sowie das Scheitern eines Großauftrags.

Für das bis 31. Oktober laufende Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von bis zu 2,26 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn von 2,76 bis 2,80 US-Dollar je Aktie – deutlich unter den Analystenerwartungen von 4 US-Dollar.

Die Reaktion der Analysten fiel gemischt aus. Baird stufte die Aktie von "Outperform" auf "Neutral" ab und senkte das Kursziel von 670 auf 535 US-Dollar. "Die hohen Erwartungen an die Fundamentaldaten werden durch wesentliche Veränderungen in den Aussichten für Design-IP konterkariert", so Analyst Joe Vruwink. Needham reduzierte sein Kursziel von 660 auf 550 US-Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung bei. "Nach dem Abschluss der Übernahme von Ansys Mitte Juli meldete Synopsys ein eher gemischtes Quartal, wobei die Schwäche im Bereich IP zu einem erheblichen Rückgang beitrug", erklärte Analyst Charles Shi.

Morgan Stanley blieb bei "Overweight" mit einem Kursziel von 715 US-Dollar, Wells Fargo bestätigte "Equal Weight", senkte aber das Ziel von 630 auf 550 US-Dollar. Analysten hoben hervor, dass die solide Entwicklung im Kerngeschäft mit elektronischer Designautomatisierung durch die Schwäche im Bereich IP überschattet wurde.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Synopsys Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 337,5EUR auf Tradegate (11. September 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.



