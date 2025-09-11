    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax hängt in Warteschleife fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet mit moderaten Verlusten, Handelsspanne bleibt.
    • EZB-Entscheidung über Leitzinsen am Nachmittag erwartet.
    • Heidelberg Materials steigen, Aurubis verlieren leicht.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax hängt in Warteschleife fest
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzen. Für den Leitindex Dax werden zum Auftakt moderate Verluste erwartet. Damit verbleibt das Börsenbarometer in der jüngsten Handelsspanne zwischen etwa 23.500 und 23.900 Zählern. Der X-Dax signalisierte für den Dax rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,2 Prozent auf 23.587 Punkte. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zum Auftakt moderat nachgeben.

    Impulse für einen Ausbruch des Dax aus der jüngsten Lethargie könnte es am frühen Nachmittag geben. Dann entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über die Leitzinsen und in den USA stehen Verbraucherpreise auf der Agenda. Eine Zinsänderung wird von der Euro-Notenbank nicht erwartet. Die Anleger schauen vor allem auf die nach vorn gerichteten Aussagen der Präsidentin Christine Lagarde.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.173,57€
    Basispreis
    15,27
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.025,33€
    Basispreis
    16,46
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im vorbörslichen Handel auf Tradegate tat sich wenig. Die Aktien von Heidelberg Materials stiegen um 0,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Die Bank JPMorgan bekräftigte die Aktien als Favorit in der Baubranche. In der zweiten Reihe gaben Aurubis um 0,6 Prozent nach. Die Baader Bank senkte die Papiere des Hamburger Kupferproduzenten von "Buy" auf "Add"./bek/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 204,2 auf Tradegate (11. September 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +4,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 36,56 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 217,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +5,91 %/+17,13 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Dax hängt in Warteschleife fest Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzen. Für den Leitindex Dax werden zum Auftakt moderate Verluste erwartet. Damit verbleibt das Börsenbarometer in der jüngsten Handelsspanne zwischen etwa 23.500 und …