JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5400 Pence auf "Overweight" belassen. "Mehr Schönheit, mehr Wohlbefinden, mehr Körperpflege", titelte Celine Pannuti in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse mit Blick auf die neuen Schwerpunkte der Anlagestory. Sie geht bei dem Konsumgüterkonzern von mehr qualitativem Wachstum aus und dies rechtfertige eine Neubewertung der Aktien. Diese bleibt auf ihrer "Analyst Focus List"./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 22:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 53,36EUR auf Tradegate (11. September 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



