JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach einem "besser als erwarteten" zweiten Quartal mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Sie sei sich dessen bewusst, dass der für das Quartal entscheidende August im Jahreskalender nur ein weniger bedeutender Monat sei, schrieb Georgina Johanan in der am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Ausmaß der Beschleunigung deute aber auf eine verbesserte Akzeptanz für die Kollektionen der Gruppe hin. Inditex bleibe in ihrem Bewertungshorizont die hochwertigste Aktie./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 21:01 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 45,74EUR auf Tradegate (11. September 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.



