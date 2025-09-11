    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. James Heaney nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Bezug zur Entscheidung von Netflix, auf Amazon mit seiner Werbeplattform DSP als Partner zu setzen. Obwohl die Zusammenarbeit im vierten Quartal 2025 beginne, erwarte er bis 2026 keinen wesentlichen Beitrag zu den Werbeeinnahmen von Netflix. Für den Streaminganbieter bekräftigte er aber seine Kaufempfehlung./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:59 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:59 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 1.067EUR auf Tradegate (11. September 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Heaney
    Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1500
    Kursziel alt: 1500
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1500,00$, was eine Steigerung von +20,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. James Heaney nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Bezug zur Entscheidung von Netflix, auf Amazon mit seiner Werbeplattform …