JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. James Heaney nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Bezug zur Entscheidung von Netflix, auf Amazon mit seiner Werbeplattform DSP als Partner zu setzen. Obwohl die Zusammenarbeit im vierten Quartal 2025 beginne, erwarte er bis 2026 keinen wesentlichen Beitrag zu den Werbeeinnahmen von Netflix. Für den Streaminganbieter bekräftigte er aber seine Kaufempfehlung./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:59 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:59 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 1.067EUR auf Tradegate (11. September 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Heaney

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1500

Kursziel alt: 1500

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

