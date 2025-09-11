    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOpendoor Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Opendoor Technologies

    Diese Meme-Aktie explodiert nach CEO-Wechsel & Gründer-Comeback um 40 Prozent

    Opendoor erlebt ein spektakuläres Comeback: Gründer kehren zurück, ein neuer CEO übernimmt – und die Aktie schießt nachbörslich um 40 Prozent in die Höhe.

    Die Aktie von Opendoor Technologies sprang nachbörslich um bis zu 40 Prozent auf 8,18 US-Dollar, nachdem das Unternehmen eine umfassende Neuaufstellung bekanntgab. Mitbegründer Keith Rabois kehrt als Chairman zurück, Mitgründer Eric Wu erhält ebenfalls einen Sitz im Board. Zudem übernimmt Kaz Nejatian, bisher COO von Shopify, den Posten des CEO. Er tritt die Nachfolge von Carrie Wheeler an, die im August nach Druck von Investoren zurückgetreten war.

    Rabois und seine Venture-Capital-Firma sagten zu, Opendoor-Aktien im Wert von 40 Millionen US-Dollar über eine private Investition zu erwerben. "Es gab buchstäblich nur eine Wahl für diesen Job: Kaz. Ich bin begeistert, dass er als CEO von Opendoor fungieren wird" erklärte Rabois. Das Unternehmen sprach in seiner Mitteilung von einer Rückkehr in den "Gründer-Modus" und verwies auf eine neue Strategie, die sich stärker an Investoren orientiert.

    Opendoor war 2014 von Rabois und Wu mitgegründet worden und hatte zuletzt mit massiven Problemen zu kämpfen. Der Kurs war im Frühjahr zeitweise unter einen US-Dollar gefallen, wodurch ein Delisting von der Nasdaq drohte. Erst durch verstärktes Interesse von Privatanlegern sowie die Unterstützung des Hedgefonds-Managers Eric Jackson entwickelte sich die Aktie zu einem Meme-Titel. Seit dem Tief im Juni hat sich ihr Wert mehr als verfünfzehnfacht, die Marktkapitalisierung stieg von weniger als 400 Millionen auf nun fast sechs Milliarden US-Dollar.

    Nejatian war sechs Jahre bei Shopify tätig, zuletzt als COO und Leiter der Produktabteilung. Sein letzter Arbeitstag dort ist der 12. September. Shopify teilte mit, das Führungsteam werde seine Aufgaben übernehmen.

    Opendoor, seit 2020 an der Börse, kauft und verkauft Häuser mithilfe datengetriebener Plattformen. Mit der Rückkehr der Gründer und der Ernennung eines neuen CEOs setzt das Unternehmen auf einen strategischen Neuanfang, der den jüngsten Optimismus an der Börse untermauern soll.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



