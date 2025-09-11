    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. James Heaney nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Bezug zur Entscheidung von Netflix, auf Amazon mit seiner Werbeplattform DSP als Partner zu setzen. Für Amazon unterstreiche die Zusammenarbeit eine Expansion über "First-Party-Beziehungen" hinaus. Der Online-Händler habe bereits im Juni mit der Roku-Partnerschaft unterstrichen, dass dies das Ziel sei./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:59 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:59 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 197,8EUR auf Tradegate (11. September 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Heaney
    Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 265
    Kursziel alt: 265
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


