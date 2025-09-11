Oracle wird nach Mega-Rallye zum zehntwertvollsten Unternehmen im S&P

Oracle hat am Mittwoch einen historischen Handelstag hingelegt: Die Aktie des Softwarekonzerns schloss 36 Prozent im Plus bei 328,33 US-Dollar und kletterte zwischenzeitlich auf ein Rekordhoch von 345,69 US-Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 922,22 Milliarden US-Dollar ist Oracle nun das zehntwertvollste Unternehmen im S&P 500 – noch vor JPMorgan Chase (822,18 Milliarden) und Walmart (804,54 Milliarden).

Auslöser für den Kurssprung war die Bekanntgabe eines massiven Wachstums bei den sogenannten Remaining Performance Obligations (RPO). Diese summierten sich im ersten Quartal auf 455 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 359 Prozent. Zwar lagen die Q1-Zahlen beim Gewinn unter den Erwartungen, doch die enormen vertraglich gesicherten Umsätze überzeugten die Investoren.

"Oracle ist zur ersten Adresse für KI-Workloads geworden", sagte CEO Safra Catz im Earnings Call am Dienstag. Das Unternehmen habe bedeutende Cloud-Verträge mit Schwergewichten wie OpenAI, xAI, Meta, Nvidia und AMD abgeschlossen.

Larry Ellison überholt Elon Musk – reichster Mensch der Welt

Der Kursanstieg wirkte sich auch direkt auf die Vermögen der Führungsetage aus. Co-Gründer Larry Ellison, der mehr als 1,1 Millionen Oracle-Aktien seit über 25 Jahren hält, steigerte sein Nettovermögen an nur einem Tag um über 100 Milliarden US-Dollar. Laut Bloomberg Billionaires Index ist er nun mit einem Vermögen von 386,3 Milliarden US-Dollar der reichste Mensch der Welt.

Analysten drehen Kursziele nach oben

Die Wall Street reagierte bullish auf die jüngsten Entwicklungen bei Oracle. So bekräftigte Jefferies sein "Buy"-Rating und erhöhte das Kursziel von 270 auf 360 US-Dollar. Auch Evercore zeigte sich zuversichtlich und setzte das Kursziel auf 340 US-Dollar. Die Bank of America wiederum stufte die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hoch und begründete dies mit der Einschätzung, dass Oracle im rasant expandierenden Markt für KI-Infrastruktur stetig Marktanteile hinzugewinnt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



