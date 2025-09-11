    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group
    BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach einer Investorenveranstaltung zur Expresssparte auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die wichtigsten Themen der Roadshow seien die aktuelle Geschäftsentwicklung, die De-minimis-Regelung im Zuge der Zollthematik sowie die Kosten- und Preisgestaltung der Schnellversandtochter des Logistikers gewesen, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 20:39 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 38,36EUR auf Tradegate (11. September 2025, 08:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Alex Irving
    Analysiertes Unternehmen: DHL Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 43
    Kursziel alt: 43
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


