GameStop Aktie unter Verkaufsdruck - 11.09.2025

Mit einer Performance von -2,13 % musste die GameStop Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

GameStop ist ein führender Einzelhändler für Videospiele und Konsolen, der durch den digitalen Wandel herausgefordert wird. Trotz starker Konkurrenz von Amazon und Best Buy bleibt es durch den Verkauf gebrauchter Spiele und Community-Events einzigartig.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von GameStop mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,28 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GameStop Aktie damit um +5,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei GameStop auf -32,82 %.

GameStop Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,40 % 1 Monat +8,75 % 3 Monate -18,28 % 1 Jahr +9,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur GameStop Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der GameStop-Aktie, die kürzlich über 21 EUR gestiegen ist. Die Quartalszahlen werden als die besten in den letzten neun Jahren gewertet, was die Marktstimmung positiv beeinflusst. Zudem wurde eine Dividende in Form von Warrants angekündigt, was gemischte Reaktionen hervorruft, da einige Nutzer Bedenken äußern, dass diese verfallen könnten, wenn der Kurs unter einen bestimmten Wert fällt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber GameStop eingestellt.

Informationen zur GameStop Aktie

Es gibt 447 Mio. GameStop Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,22 Mrd. wert.

GameStop Aktie jetzt kaufen?

Ob die GameStop Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GameStop Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.