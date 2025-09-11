HomeToGo Aktie kommt unter die Räder - 11.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die HomeToGo Aktie. Mit einer Performance von -8,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HomeToGo bietet eine umfassende Plattform für die Suche und Buchung von Ferienunterkünften weltweit, mit einer starken Marktpräsenz in Europa und einem einzigartigen Metasuchansatz, der es von Konkurrenten wie Airbnb und Booking.com abhebt.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HomeToGo in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +29,79 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HomeToGo Aktie damit um +1,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HomeToGo -12,02 % verloren.

HomeToGo Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,10 % 1 Monat +21,59 % 3 Monate +29,79 % 1 Jahr -0,27 %

Informationen zur HomeToGo Aktie

Es gibt 127 Mio. HomeToGo Aktien. Damit ist das Unternehmen 219,95 Mio. wert.

HomeToGo Aktie jetzt kaufen?

Ob die HomeToGo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HomeToGo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.