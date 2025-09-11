    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Ziel für Evonik auf 21,50 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Kursziel für Evonik auf 21,50 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz Senkung.
    • Nachfrage im Mai und Juni deutlich gedämpft.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 22,40 auf 21,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte am Mittwochabend in einem Ausblick auf den nächsten Quartalsbericht seine Schätzungen für den Chemiekonzern. Evonik-Chef Christian Kullmann habe in einem Webinar nach dem ordentlichen April von einem deutlichen Nachfragedämpfer im Mai und Juni gesprochen. Im bisherigen dritten Quartal sei noch keine Belebung festzustellen. Die Ergebnisentwicklung liege unter dem Vorquartal./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST

    
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    

    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 21,50 Euro

