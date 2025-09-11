ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Evonik auf 21,50 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Evonik auf 21,50 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz Senkung.
- Nachfrage im Mai und Juni deutlich gedämpft.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 22,40 auf 21,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte am Mittwochabend in einem Ausblick auf den nächsten Quartalsbericht seine Schätzungen für den Chemiekonzern. Evonik-Chef Christian Kullmann habe in einem Webinar nach dem ordentlichen April von einem deutlichen Nachfragedämpfer im Mai und Juni gesprochen. Im bisherigen dritten Quartal sei noch keine Belebung festzustellen. Die Ergebnisentwicklung liege unter dem Vorquartal./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,16 auf Tradegate (11. September 2025, 08:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -1,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,53 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +5,20 %/+48,51 % bedeutet.
Nein, daß ist leider nicht ganz richtig so. Evonik hat ganz klar gesagt, daß die Prognose nur eingehalten werden kann, wenn es keine wirtschaftliche Abschwächung für den Rest des Jahres geben sollte.
Ist schon krass - Die Aktie notiert nahe dem Allzeit-Tief, obwohl die Prognose für 2025 gerade bestätigt wurde. Wenn auch mit dem Vermerk, dass es wohl das untere Ende der Bandbreite werden wird. Nicht wie bei BASF, so man die Prognose deutlich nach unten korrigiert hat.