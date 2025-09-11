    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Auch Apple davon betroffen

    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trotz Teilerfolg vor EuG: Darum muss Meta weiter zahlen

    Die gefällte Entscheidung hat nun auch Auswirkungen auf alle Unternehmen, die unter den Digital Services Act (DSA) fallen. Unter anderem müssen zukünftig Amazon und Apple eine Gebühr an die EU-Kommission zahlen.

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Kommission muss Gebührenberechnung anpassen.
    • Meta und TikTok erzielen Teilerfolg vor Gericht.
    • DSA betrifft auch Amazon, Apple, Google und Microsoft.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Auch Apple davon betroffen - Trotz Teilerfolg vor EuG: Darum muss Meta weiter zahlen
    Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhoto

    Meta und Tiktok haben vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) einen Teilerfolg erzielt. Das Gericht entschied, dass die EU-Kommission bei der Festlegung der Aufsichtsgebühren im Rahmen des Digital Services Act einen formellen Fehler begangen hat. Die Kommission wurde aufgefordert, die Berechnungsgrundlage innerhalb von zwölf Monaten anzupassen. Allerdings bleibt die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühren vorerst bestehen, da die Höhe der Gebühren korrekt berechnet wurde. 

    Die EU-Kommission erhebt von Online-Plattformen, zu denen Meta und TikTok gehören, eine jährliche Aufsichtsgebühr in Höhe von 0,05 Prozent des weltweiten Nettogewinns. Die Berechnung dieser Gebühr basiert auf der durchschnittlichen monatlichen Zahl aktiver Nutzer und der finanziellen Lage des Unternehmens. Meta und TikTok argumentierten, dass diese Methodik zu unverhältnismäßigen und unfairen Gebühren führe, insbesondere da verlustreiche Unternehmen mit ähnlicher Nutzerbasis keine Gebühren zahlen müssten. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    467,36€
    Basispreis
    2,84
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    534,02€
    Basispreis
    2,92
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Meta Platforms (A)

    -0,34 %
    +1,47 %
    -2,84 %
    +5,18 %
    +41,23 %
    +282,92 %
    +181,53 %
    +684,24 %
    +2.025,67 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX

    Das Gericht stellte fest, dass die Methodik zur Festlegung der Gebühr nicht in einem Ausführungsbeschluss, sondern in einem delegierten Rechtsakt hätte geregelt werden müssen. Diese Entscheidung betrifft ausschließlich das Verfahren zur Festlegung der Gebühr und nicht die Höhe oder den Grundsatz der Gebühr selbst. Die Kommission wurde aufgefordert, die Methodik innerhalb von zwölf Monaten anzupassen. Bereits gezahlte Gebühren für das Jahr 2023 werden nicht zurückerstattet.

    Tipp aus der RedaktionLondon, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Meta und TikTok begrüßten die Entscheidung und forderten eine Überarbeitung der Berechnungsmethodik, um eine gerechtere Verteilung der Gebührenlast zu gewährleisten. 

    Die Entscheidung des EuG hat Auswirkungen auf alle Unternehmen, die unter den DSA fallen, auch auf Amazon, Apple, Google, Microsoft und X. Die EU-Kommission muss nun die Berechnungsgrundlage für die Aufsichtsgebühren anpassen. Der Digital Services Act (DSA) soll unter anderem sicherstellen, dass Plattformen illegale Inhalte von Dritten auf ihren Seiten schnell entfernen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Auch Apple davon betroffen Trotz Teilerfolg vor EuG: Darum muss Meta weiter zahlen Die gefällte Entscheidung hat nun auch Auswirkungen auf alle Unternehmen, die unter den Digital Services Act (DSA) fallen. Unter anderem müssen zukünftig Amazon und Apple eine Gebühr an die EU-Kommission zahlen.