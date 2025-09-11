Trotz Teilerfolg vor EuG: Darum muss Meta weiter zahlen

Die EU-Kommission erhebt von Online-Plattformen, zu denen Meta und TikTok gehören, eine jährliche Aufsichtsgebühr in Höhe von 0,05 Prozent des weltweiten Nettogewinns. Die Berechnung dieser Gebühr basiert auf der durchschnittlichen monatlichen Zahl aktiver Nutzer und der finanziellen Lage des Unternehmens. Meta und TikTok argumentierten, dass diese Methodik zu unverhältnismäßigen und unfairen Gebühren führe, insbesondere da verlustreiche Unternehmen mit ähnlicher Nutzerbasis keine Gebühren zahlen müssten.

Meta und Tiktok haben vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) einen Teilerfolg erzielt. Das Gericht entschied, dass die EU-Kommission bei der Festlegung der Aufsichtsgebühren im Rahmen des Digital Services Act einen formellen Fehler begangen hat. Die Kommission wurde aufgefordert, die Berechnungsgrundlage innerhalb von zwölf Monaten anzupassen. Allerdings bleibt die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühren vorerst bestehen, da die Höhe der Gebühren korrekt berechnet wurde.

Das Gericht stellte fest, dass die Methodik zur Festlegung der Gebühr nicht in einem Ausführungsbeschluss, sondern in einem delegierten Rechtsakt hätte geregelt werden müssen. Diese Entscheidung betrifft ausschließlich das Verfahren zur Festlegung der Gebühr und nicht die Höhe oder den Grundsatz der Gebühr selbst. Die Kommission wurde aufgefordert, die Methodik innerhalb von zwölf Monaten anzupassen. Bereits gezahlte Gebühren für das Jahr 2023 werden nicht zurückerstattet.

Meta und TikTok begrüßten die Entscheidung und forderten eine Überarbeitung der Berechnungsmethodik, um eine gerechtere Verteilung der Gebührenlast zu gewährleisten.

Die Entscheidung des EuG hat Auswirkungen auf alle Unternehmen, die unter den DSA fallen, auch auf Amazon, Apple, Google, Microsoft und X. Die EU-Kommission muss nun die Berechnungsgrundlage für die Aufsichtsgebühren anpassen. Der Digital Services Act (DSA) soll unter anderem sicherstellen, dass Plattformen illegale Inhalte von Dritten auf ihren Seiten schnell entfernen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion