Zypern
Streik stört Flugverkehr - über 50 Flüge betroffen
- Streik in Zypern: 50 Flüge, 15.000 Passagiere betroffen
- Arbeitsniederlegung von 11:00 bis 14:00 Uhr (Ortszeit)
- Gewerkschaften fordern vollen Inflationsausgleich seit 2023
NIKOSIA (dpa-AFX) - Wegen eines landesweiten Streiks müssen sich Reisende in Zypern auf erhebliche Beeinträchtigungen im Luftverkehr einstellen. Nach Angaben des Betreiberunternehmens der Flughäfen von Larnaka und Paphos sind am Mittag rund 50 Flüge und 15.000 Passagiere betroffen. Die Gewerkschaften fordern mit der Aktion den vollen und automatischen Inflationsausgleich, der seit 2023 nur noch zu zwei Dritteln gezahlt wird.
Die Arbeitsniederlegung dauert von 11:00 bis 14:00 Uhr (Ortszeit) und betrifft auch Schulen, öffentliche Verkehrsmittel sowie Teile des Gesundheitswesens. Kritische Infrastruktur wie Stromversorgung, Wasser, Telekommunikation und Notdienste arbeiteten mit Notpersonal weiter.
Hintergrund ist ein festgefahrener Streit zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und der Regierung über die Zukunft des automatischen Inflationsausgleichs. Nach gescheiterten Verhandlungen sollen die Gespräche unter Vermittlung des Arbeitsministeriums wieder aufgenommen werden./tt/DP/jha
