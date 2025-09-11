JPMorgan hebt Ziel für Heidelberg Materials - Bleibt Favorit

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 204,9 auf Tradegate (11. September 2025, 08:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +4,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 36,86 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 217,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +4,18 %/+15,22 % bedeutet.