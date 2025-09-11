ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Heidelberg Materials - Bleibt Favorit
- JPMorgan hebt Kursziel für Heidelberg auf 235 Euro.
- Analystin Rall favorisiert schwere Baustoffe weiterhin.
- Heidelberg setzt auf CO2-armen Zement aus Brevik.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 217 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere bleiben zudem Favorit der Analystin Elodie Rall in der europäischen Baustoffbranche und stehen weiter auf der "Analyst Focus List". Rall bleibt bei ihrer Präferenz für Hersteller "schwerer Baustoffe" wie Zement und geht hier weiter von einer Outperformance gegenüber Anbietern "leichter Baumaterialien" aus. Die Heidelberger seien mit der neuen Produktion im norwegischen Brevik die ersten in der Branche mit einem Zement (CCS) mit besonders niedrigem CO2-Fußabdruck./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 21:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 204,9 auf Tradegate (11. September 2025, 08:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +4,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 36,86 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 217,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +4,18 %/+15,22 % bedeutet.
Wenn in Deutschland nächstes Jahr die Konjunktur Programme weiter anlaufen 🤔, bin weiterhin optimistisch gestimmt.
