Insider: Tata Capital plant 2-Milliarden-Dollar-Börsengang im Oktober

Tata Capital beabsichtigt, bei dem Börsengang bis zu 170 Milliarden Rupien (1,9 Milliarden US-Dollar) bei einer Bewertung von etwa 18 Milliarden US-Dollar einzusammeln. Damit wäre dies der größte Börsengang in Indien seit dem Rekordangebot von Hyundai Motor India Ltd. im vergangenen Jahr in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar.

Die Finanzdienstleistungssparte Tata Capital des indischen Konglomerats Tata Group könnte laut Insidern, die sich gegenüber Bloomberg geäußert haben, bereits in der ersten Oktoberhälfte starten. Das Unternehmen hat die Reserve Bank of India (RBI) um eine kurze Verlängerung des Zeitplans gebeten.

Insidern zufolge plant das Unternehmen, in den kommenden Tagen den zweiten Entwurf des Emissionsprospekts einzureichen und die Roadshow für Investoren abzuschließen.

Ursprünglich hatte die RBI großen Schattenfinanziers wie Tata Capital eine Frist bis Ende September gesetzt, um an die Börse zu gehen und so für mehr Transparenz im Sektor zu sorgen und Risiken zu mindern. Tata Capital beantragte jedoch eine Fristverlängerung von einigen Wochen, um sich besser auf den Börsengang vorzubereiten – eine Bitte, die von der RBI genehmigt wurde.

Dieser Schritt ist Teil eines größeren Trends, in dessen Rahmen indische Finanzunternehmen zunehmend auf den Kapitalmarkt drängen. Der Börsengang von Tata Capital könnte nicht nur Investoren anziehen, die auf den wachsenden Finanzsektor Indiens setzen, sondern wäre auch ein bedeutender Moment für den indischen Kapitalmarkt insgesamt. Die Tata Group, die hinter Tata Capital steht, genießt mit ihrem breiten Portfolio aus Industrien und Dienstleistungen einen soliden Ruf in der Geschäftswelt.

Weitere Details zum IPO sind noch nicht öffentlich verfügbar und Vertreter von Tata Capital sowie der RBI haben sich bislang nicht zu den aktuellen Entwicklungen geäußert. Klar ist jedoch, dass der Markt gespannt auf den Ausgang dieser bedeutenden Transaktion blickt.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



