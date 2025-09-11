CHIGEE AIO-6 Smart Riding System nach erfolgreichem Crowdfunding jetzt bei Chigee.com erhältlich

SHENZHEN, China, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- CHIGEE, der führende Innovator im Bereich der intelligenten Motorrad-Fahrtechnologie, freut sich, die offizielle Markteinführung seines Flaggschiffprodukts – des AIO-6 Smart Riding Systems – bekannt zu geben. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Crowdfunding-Kampagne ist das AIO-6 nun offiziell über die offizielle Website von CHIGEE erhältlich.

Das AIO-6 hat während seiner Crowdfunding-Phase große Aufmerksamkeit erregt. Mehr als 2.450 Unterstützer haben über 1 Million USD für das Projekt und seine Vision eines intelligenteren und sichereren Motorradfahrens zugesagt. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne stellt CHIGEE den AIO-6 nun über seine offizielle Website einem breiteren Publikum vor.

Smarter, sicherer und entwickelt für alle Strecken

Das AIO-6 leitet eine neue Ära des intelligenten Fahrens ein mit seinem 6-Zoll ultrahellen IP69K-Display, der nahtlosen Apple CarPlay und Android Auto Integration und den Schnellbefestigungsoptionen.

Die wichtigsten Features sind:

Ultra-helles 6-Zoll-Display: Der bei Sonnenlicht ablesbare 2300-Nit-Bildschirm mit handschuhfreundlicher Oberfläche sorgt für klare Sicht bei allen Bedingungen.

Der bei Sonnenlicht ablesbare 2300-Nit-Bildschirm mit handschuhfreundlicher Oberfläche sorgt für klare Sicht bei allen Bedingungen. Universal CG Quick-Release (optional): Sie können das AIO-6 einfach abnehmen und mitnehmen oder in Sekundenschnelle zwischen Fahrrädern wechseln.

Sie können das AIO-6 einfach abnehmen und mitnehmen oder in Sekundenschnelle zwischen Fahrrädern wechseln. BMW-Schnellspanner (optional): Passt direkt auf BMW Nav Prep 5/6 für Wonder-Wheel-Steuerung und Echtzeit-Fahrraddaten.

Passt direkt auf BMW Nav Prep 5/6 für Wonder-Wheel-Steuerung und Echtzeit-Fahrraddaten. Intelligente Konnektivität und Sicherheit: Die LTE- und MAX-Editionen unterstützen Bluetooth, Wi-Fi und optional 4G mit Live-Tracking, SOS und BSD-Warnungen.

Die LTE- und MAX-Editionen unterstützen Bluetooth, Wi-Fi und optional 4G mit Live-Tracking, SOS und BSD-Warnungen. Langlebiges, fahrerorientiertes Design: IP69K-zertifiziert, hält Regen, Staub und Hochdruck stand.

Ein universeller Begleiter für jede Fahrt

CHIGEE hat es sich schon immer zur Aufgabe gemacht, Motorradfahrern eine Technologie an die Hand zu geben, die sowohl die Sicherheit als auch die Freiheit erhöht. Das AIO-6 setzt diese Aufgabe fort, indem es Navigation, Kommunikation, Unterhaltung und Aufzeichnung in einer integrierten Plattform vereint.

„Das AIO-6 entwickelt soll mehr sein als nur ein Display – es ist ein universeller Begleiter für jede Fahrt", sagt das CHIGEE-Team. „Die Unterstützung, die wir während des Crowdfundings erhalten haben, war unglaublich, und wir freuen uns, das AIO-6 nun offiziell für alle Motorradfahrer verfügbar zu machen."

Verfügbarkeit

Das AIO-6 Smart Riding System ist ab heute offiziell auf der offiziellen Website von CHIGEE erhältlich. Motorradfahrer finden dort auch Zubehör wie Lenkerhalterungen, Reifendruckkontrollen und Kameras, um ihre Ausrüstung individuell anzupassen.

Medienkontakt: press@chigeego.com

Informationen zu CHIGEE

CHIGEE ist ein Technologieunternehmen, das sich der Entwicklung von intelligenten Fahrsystemen und Motorradzubehör verschrieben hat, die die Sicherheit, die Leistung und den Fahrspaß erhöhen. Mit einer weltweiten Community von begeisterten Motorradfahrern geht CHIGEE immer weiter, um die Grenzen des vernetzten Motorradfahrens zu erweitern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2768562/R_CHIGEE_AIO_6_Smart_Riding_System_Now_Available_at_the_Official_Website_Chigee_com.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2601473/CHIGEE_Logo.jpg

