PharmaSGP Unveils 2025 Half-Year Results: Key Insights Revealed
PharmaSGP Holding SE shines with a 13% revenue surge in H1 2025, fueled by robust German market growth. Despite a slight dip in EBITDA, the company eyes expansion and promising future margins.
- PharmaSGP Holding SE reported preliminary revenues of €66.0 million for H1 2025, a 13.0% increase from €58.4 million in H1 2024.
- Adjusted EBITDA for H1 2025 was €16.7 million, down 1.4% from €16.9 million in the previous year, with an adjusted EBITDA margin of 25.3%.
- The company expects full-year 2025 revenues to be between €132.0 million and €138.0 million, with adjusted EBITDA projected between €37.0 million and €39.0 million.
- PharmaSGP's revenue growth was primarily driven by a 20.6% increase in revenues from Germany, which accounted for 72% of total revenues.
- The company plans to expand its product portfolio and expects the adjusted EBITDA margin to settle between 24.0% and 26.0% in the coming years.
- PharmaSGP will release its full report for H1 2025 on September 25, 2025.
The next important date, Preliminary Figures for the First Half of 2025, at PharmaSGP Holding is on 11.09.2025.
