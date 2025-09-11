101 0 Kommentare PharmaSGP Unveils 2025 Half-Year Results: Key Insights Revealed

PharmaSGP Holding SE shines with a 13% revenue surge in H1 2025, fueled by robust German market growth. Despite a slight dip in EBITDA, the company eyes expansion and promising future margins.

