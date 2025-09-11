101 0 Kommentare PharmaSGP: Halbjahreszahlen 2025 überraschen die Märkte!

PharmaSGP Holding SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 13 %, trotz eines leichten Rückgangs des bereinigten EBITDA. Höhere Marketing- und Wareneinsatzkosten drückten die Marge, doch für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von bis zu 138 Mio. EUR erwartet. Besonders in Deutschland konnte ein Umsatzplus von 20,6 % erzielt werden, während andere Märkte schwächelten. PharmaSGP plant, das pureSGP-Portfolio zu erweitern und strebt eine stabile EBITDA-Marge an.

