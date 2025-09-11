PharmaSGP: Halbjahreszahlen 2025 überraschen die Märkte!
PharmaSGP Holding SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 13 %, trotz eines leichten Rückgangs des bereinigten EBITDA. Höhere Marketing- und Wareneinsatzkosten drückten die Marge, doch für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von bis zu 138 Mio. EUR erwartet. Besonders in Deutschland konnte ein Umsatzplus von 20,6 % erzielt werden, während andere Märkte schwächelten. PharmaSGP plant, das pureSGP-Portfolio zu erweitern und strebt eine stabile EBITDA-Marge an.
Foto: adobe.stock.com
- PharmaSGP Holding SE erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 66,0 Mio. EUR, was einer Steigerung von 13,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das bereinigte EBITDA sank um 1,4 % auf 16,7 Mio. EUR, bedingt durch höhere Marketing- und Wareneinsatzkosten.
- Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 25,3 %, im Vergleich zu 28,9 % im Vorjahr.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatz zwischen 132,0 Mio. EUR und 138,0 Mio. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 37,0 Mio. EUR und 39,0 Mio. EUR erwartet.
- Der Umsatz in Deutschland stieg um 20,6 %, während er in Italien, Österreich und dem restlichen europäischen Ausland zurückging.
- PharmaSGP plant, das pureSGP-Portfolio weiter auszubauen und erwartet eine zukünftige bereinigte EBITDA-Marge zwischen 24,0 % und 26,0 %.
Der nächste wichtige Termin, Vorläufige Zahlen Halbjahr 2025, bei PharmaSGP Holding ist am 11.09.2025.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte