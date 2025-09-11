20 Prozent Marge, 50 Milliarden Umsatz – Pappergers Rheinmetall-Versprechen

Gleichzeitig warnte Papperger vor einer langfristigen Bedrohungslage in Europa. Da Russlands Präsident Wladimir Putin "nichts zu verlieren" habe, werde die Sicherheit auf dem Kontinent noch „in den nächsten 10 bis 15 Jahren eine Priorität“ bleiben. "Ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn wir Frieden in Europa hätten und die Russen die Ukrainer nicht mehr angreifen würden", sagte er. "Aber ich bin nicht zuversichtlich, dass dies geschehen wird."

Rheinmetall-Chef Armin Papperger zeigte sich auf der Rüstungsmesse DSEI in London zuversichtlich, die ehrgeizigen Finanzziele bis 2030 zu erreichen. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen können", sagte er mit Blick auf eine Gewinnmarge von 20 Prozent bei einem Umsatz von 40 bis 50 Milliarden Euro. Grundlage seien die Ausweitung der Munitionsfertigung, Investitionen in die Digitalisierung der Produktion und eine strikte Kostendisziplin.

Rheinmetall bleibe daher ein zentraler Partner für die Ukraine, vor allem bei Munition und künftig auch bei Luftverteidigungssystemen. Zudem kündigte Papperger an, dass in „15, 16 Monaten“ die Produktion der US-Raketen ATACMS in Europa anlaufen könne.

Auch Analysten sehen den Konzern weiter auf Wachstumskurs. Jefferies bekräftigte seine Kaufempfehlung und verwies auf Pappergers Plan, Rheinmetall als „One-Stop-Shop“ für europäische Verteidigung zu positionieren. Besonders im Marinegeschäft sei mit mindestens fünf Milliarden Euro Umsatz zu rechnen, was die wachsende Bedeutung dieses Segments unterstreiche.

Rheinmetall erzielte 2024 knapp 10 Milliarden Euro Umsatz, die Aktie hat sich seit Jahresbeginn fast verdreifacht und das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 84 Milliarden Euro zum wertvollsten Rüstungskonzern im DAX gemacht. Papperger zeigte sich unbeeindruckt von Debatten über mögliche Übergewinnsteuern: "Derzeit gibt es viel Spielraum, auch für die Marktkapitalisierung."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 1.847EUR auf Tradegate (11. September 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.





