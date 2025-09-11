    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Eurokurs vor EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten kaum verändert

    • Euro-Kurs stabil, schwankt um 1,17 US-Dollar.
    • EZB hält Leitzinsen voraussichtlich unverändert.
    • US-Inflationsdaten könnten Fed-Zinsentscheid beeinflussen.
    Devisen - Eurokurs vor EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten kaum verändert
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor wichtigen Hinweisen für die Geldpolitik in den USA und der Eurozone wenig verändert. Nur zeitweise rutschte die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,1684 US-Dollar, bis sie sich zuletzt wieder knapp unter 1,17 Dollar hielt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

    Im weiteren Tagesverlauf haben die Anleger vor allem die Geldpolitik im Blick. Am frühen Nachmittag wird fest damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen weiter unverändert halten wird. Für Interesse dürften aber neue Prognosen der EZB zur Konjunktur- und Preisentwicklung sorgen. Darüber hinaus könnten auch Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung Hinweise auf die künftige Geldpolitik liefern.

    Ebenfalls am Nachmittag blicken die Anleger gespannt auf Daten zur Preisentwicklung in den USA. Auf dem Programm stehen die Inflationsdaten für August. "Die US-Verbraucherpreise dürften das letzte Puzzlestück für den Fed-Zinsentscheid am nächsten Mittwoch sein", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank.

    Sollte die Teuerung in den USA schwächer als erwartet ausfallen, könnte das die Spekulation auf einen deutlichen Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte verstärken. Analysten erwarten im Schnitt einen Anstieg der Inflationsrate von 2,7 auf 2,9 Prozent. Die Kernteuerung, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, wird hingegen unverändert bei 3,1 Prozent erwartet./jkr/stk





    dpa-AFX
