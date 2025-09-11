    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    ROHM hat einen ultrakompakten CMOS-Operationsverstärker entwickelt

    mit branchenweit führendem extrem niedrigen Betriebsstrom

    Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) - ROHM Co., Ltd. hat bekannt gegeben, dass sein
    ultrakompakter CMOS-Operationsverstärker (Op-Amp) TLR1901GXZ den branchenweit
    niedrigsten Betriebsschaltkreisstrom (*1) aufweist. Dieser IC ist für den
    Einsatz als Mess- und Sensorverstärker in Anwendungen mit begrenzten
    Platzverhältnissen optimiert, wie z. B. Handmessgeräten, tragbaren Geräten und
    Bewegungsmeldern für Innenräume.

    Kennzahlen: Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106
    254/202508284225/_prw_PI1fl_92DOFqxS.jpg

    ROHM hat seine Prozess-, Verpackungs- und proprietären Nano Energy (TM)
    (*2)-Schaltungstechnologien weiterentwickelt, um einen Operationsverstärker zu
    entwickeln, der drei wichtige Anforderungen erfüllt: geringerer Stromverbrauch,
    höhere Genauigkeit und kompakte Größe. Der neu entwickelte TLR1901GXZ erreicht
    durch die Verwendung eines WLCSP (Wafer-Level Chip Scale Package) mit einem
    feinen Ball-Pitch von 0,35 mm eine ultrakompakte Grundfläche von weniger als 1
    mm² und liefert gleichzeitig einen branchenführenden niedrigen Betriebsstrom von
    160 nA (typ.).

    Darüber hinaus zeichnet sich der TLR1901GXZ durch eine außergewöhnlich niedrige
    Eingangs-Offsetspannung von nur 0,55 mV (max.) aus, eine der besten unter den
    Operationsverstärkern mit extrem niedrigem Stromverbrauch. Ein maximaler
    Temperaturdrift der Eingangs-Offsetspannung von 7 uV pro Grad Celsius
    gewährleistet einen hochgenauen Betrieb über den gesamten
    Betriebstemperaturbereich.

    Kennzahlen: Leistungsvergleich: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M
    106254/202508284225/_prw_PI2fl_3w155wO1.jpg

    Auch in Zukunft wird ROHM durch die Weiterentwicklung sowohl der
    Miniaturisierung als auch der eigenen Ultra-Low-Power-Technologien weitere
    Energieeinsparungen bei Operationsverstärkern anstreben. Gleichzeitig ist das
    Unternehmen bestrebt, die Geräteleistung durch Reduzierung von Rauschen und
    Offset, Erweiterung der Stromversorgungsspannungsbereiche und einen Beitrag zur
    Lösung sozialer Probleme durch präzisere Anwendungssteuerung zu verbessern.

    Kennzahlen: Wichtigste Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r
    elease/M106254/202508284225/_prw_PI3fl_59JR1Q5W.jpg

    (*1) 9. September 2025, ROHM-Studie zu Ultra-Niederstromprodukte unter 500 nA

    (*2) Nano Energy (TM) ist eine Marke oder eingetragene Marke der ROHM Co., Ltd.

    Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2025-09-09_news_op
    amp&defaultGroupId=false

    TLR1901GXZ: https://www.rohm.com/products/amplifiers-and-linear/operational-ampl
    ifiers/low-power/input-output-full-swing/tlr1901gxz-product

    Anwendungsbeispiele:

    - Verbrauchergeräte: Wearables, intelligente Geräte, Bewegungssensoren usw.

    - Industrielle Ausrüstung: Gasdetektoren, Feuermelder, Handmessgeräte,
    Umweltsensoren für IoT, usw.

    Informationen zum Online-Verkauf:

    Verkaufsstart: Jetzt

    Musterpreis: 2,10 USD/Stück (ohne Steuern)

    Vertriebspartner:

    DigiKey

    https://www.digikey.com/en/products/result?s=N4IgTCBcDaIC4BsBOBGAnABhQcwB4C8BaAU
    zAB9FVMcCSA3Aa0IyxAF0BfIA

    Mouser

    https://www.mouser.com/new/rohm-semiconductor/rohm-tlr1901gxz-rail-to-rail-cmos-
    op-amps/

    Anwendbare Teilenummer: TLR1901GXZ-E2

    https://www.rohm.com/distribution/-/dinventory/TLR1901GXZ-E2/sample/0

    IC-montierte Adapterplatine: TLR1901GXZ-EVK-001

    https://www.rohm.com/distribution?search-box4=TLR1901GXZ-EVK-001&SearchFlagValue
    =true

    Das Produkt wird bei anderen Online-Händlern angeboten, sobald es verfügbar ist.

    Informationen zu ROHM:
    https://kyodonewsprwire.jp/attach/202508284225-O1-L8k1ec3A.pdf

    Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202508284225/_prw_P
    I4fl_JzHH9R40.jpg

    Offizielle Website: https://www.rohm.com/

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rohm-hat
    -einen-ultrakompakten-cmos-operationsverstarker-entwickelt-mit-branchenweit-fuhr
    endem-extrem-niedrigen-betriebsstrom-302553576.html

    Pressekontakt:

    Manabu Otani,
    Hauptsitz,
    Marketing Communications Dept.,
    ROHM Co.,
    Ltd.,
    +81-75-311-2121,
    press@rohm.co.jp *Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173675/6115290
    OTS: ROHM Co., Ltd.




