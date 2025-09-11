ROHM hat einen ultrakompakten CMOS-Operationsverstärker entwickelt
mit branchenweit führendem extrem niedrigen Betriebsstrom
Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) - ROHM Co., Ltd. hat bekannt gegeben, dass sein
ultrakompakter CMOS-Operationsverstärker (Op-Amp) TLR1901GXZ den branchenweit
niedrigsten Betriebsschaltkreisstrom (*1) aufweist. Dieser IC ist für den
Einsatz als Mess- und Sensorverstärker in Anwendungen mit begrenzten
Platzverhältnissen optimiert, wie z. B. Handmessgeräten, tragbaren Geräten und
Bewegungsmeldern für Innenräume.
Kennzahlen: Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106
254/202508284225/_prw_PI1fl_92DOFqxS.jpg
ROHM hat seine Prozess-, Verpackungs- und proprietären Nano Energy (TM)
(*2)-Schaltungstechnologien weiterentwickelt, um einen Operationsverstärker zu
entwickeln, der drei wichtige Anforderungen erfüllt: geringerer Stromverbrauch,
höhere Genauigkeit und kompakte Größe. Der neu entwickelte TLR1901GXZ erreicht
durch die Verwendung eines WLCSP (Wafer-Level Chip Scale Package) mit einem
feinen Ball-Pitch von 0,35 mm eine ultrakompakte Grundfläche von weniger als 1
mm² und liefert gleichzeitig einen branchenführenden niedrigen Betriebsstrom von
160 nA (typ.).
Darüber hinaus zeichnet sich der TLR1901GXZ durch eine außergewöhnlich niedrige
Eingangs-Offsetspannung von nur 0,55 mV (max.) aus, eine der besten unter den
Operationsverstärkern mit extrem niedrigem Stromverbrauch. Ein maximaler
Temperaturdrift der Eingangs-Offsetspannung von 7 uV pro Grad Celsius
gewährleistet einen hochgenauen Betrieb über den gesamten
Betriebstemperaturbereich.
Kennzahlen: Leistungsvergleich: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M
106254/202508284225/_prw_PI2fl_3w155wO1.jpg
Auch in Zukunft wird ROHM durch die Weiterentwicklung sowohl der
Miniaturisierung als auch der eigenen Ultra-Low-Power-Technologien weitere
Energieeinsparungen bei Operationsverstärkern anstreben. Gleichzeitig ist das
Unternehmen bestrebt, die Geräteleistung durch Reduzierung von Rauschen und
Offset, Erweiterung der Stromversorgungsspannungsbereiche und einen Beitrag zur
Lösung sozialer Probleme durch präzisere Anwendungssteuerung zu verbessern.
Kennzahlen: Wichtigste Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r
elease/M106254/202508284225/_prw_PI3fl_59JR1Q5W.jpg
(*1) 9. September 2025, ROHM-Studie zu Ultra-Niederstromprodukte unter 500 nA
(*2) Nano Energy (TM) ist eine Marke oder eingetragene Marke der ROHM Co., Ltd.
Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2025-09-09_news_op
amp&defaultGroupId=false
TLR1901GXZ: https://www.rohm.com/products/amplifiers-and-linear/operational-ampl
ifiers/low-power/input-output-full-swing/tlr1901gxz-product
Anwendungsbeispiele:
- Verbrauchergeräte: Wearables, intelligente Geräte, Bewegungssensoren usw.
- Industrielle Ausrüstung: Gasdetektoren, Feuermelder, Handmessgeräte,
Umweltsensoren für IoT, usw.
Informationen zum Online-Verkauf:
Verkaufsstart: Jetzt
Musterpreis: 2,10 USD/Stück (ohne Steuern)
Vertriebspartner:
DigiKey
https://www.digikey.com/en/products/result?s=N4IgTCBcDaIC4BsBOBGAnABhQcwB4C8BaAU
zAB9FVMcCSA3Aa0IyxAF0BfIA
Mouser
https://www.mouser.com/new/rohm-semiconductor/rohm-tlr1901gxz-rail-to-rail-cmos-
op-amps/
Anwendbare Teilenummer: TLR1901GXZ-E2
https://www.rohm.com/distribution/-/dinventory/TLR1901GXZ-E2/sample/0
IC-montierte Adapterplatine: TLR1901GXZ-EVK-001
https://www.rohm.com/distribution?search-box4=TLR1901GXZ-EVK-001&SearchFlagValue
=true
Das Produkt wird bei anderen Online-Händlern angeboten, sobald es verfügbar ist.
Informationen zu ROHM:
https://kyodonewsprwire.jp/attach/202508284225-O1-L8k1ec3A.pdf
Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202508284225/_prw_P
I4fl_JzHH9R40.jpg
Offizielle Website: https://www.rohm.com/
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rohm-hat
-einen-ultrakompakten-cmos-operationsverstarker-entwickelt-mit-branchenweit-fuhr
endem-extrem-niedrigen-betriebsstrom-302553576.html
Pressekontakt:
Manabu Otani,
Hauptsitz,
Marketing Communications Dept.,
ROHM Co.,
Ltd.,
+81-75-311-2121,
press@rohm.co.jp *Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail.
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173675/6115290
OTS: ROHM Co., Ltd.
