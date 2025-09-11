mit branchenweit führendem extrem niedrigen Betriebsstrom

Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) - ROHM Co., Ltd. hat bekannt gegeben, dass sein

ultrakompakter CMOS-Operationsverstärker (Op-Amp) TLR1901GXZ den branchenweit

niedrigsten Betriebsschaltkreisstrom (*1) aufweist. Dieser IC ist für den

Einsatz als Mess- und Sensorverstärker in Anwendungen mit begrenzten

Platzverhältnissen optimiert, wie z. B. Handmessgeräten, tragbaren Geräten und

Bewegungsmeldern für Innenräume.



Kennzahlen: Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106

254/202508284225/_prw_PI1fl_92DOFqxS.jpg





ROHM hat seine Prozess-, Verpackungs- und proprietären Nano Energy (TM)

(*2)-Schaltungstechnologien weiterentwickelt, um einen Operationsverstärker zu

entwickeln, der drei wichtige Anforderungen erfüllt: geringerer Stromverbrauch,

höhere Genauigkeit und kompakte Größe. Der neu entwickelte TLR1901GXZ erreicht

durch die Verwendung eines WLCSP (Wafer-Level Chip Scale Package) mit einem

feinen Ball-Pitch von 0,35 mm eine ultrakompakte Grundfläche von weniger als 1

mm² und liefert gleichzeitig einen branchenführenden niedrigen Betriebsstrom von

160 nA (typ.).



Darüber hinaus zeichnet sich der TLR1901GXZ durch eine außergewöhnlich niedrige

Eingangs-Offsetspannung von nur 0,55 mV (max.) aus, eine der besten unter den

Operationsverstärkern mit extrem niedrigem Stromverbrauch. Ein maximaler

Temperaturdrift der Eingangs-Offsetspannung von 7 uV pro Grad Celsius

gewährleistet einen hochgenauen Betrieb über den gesamten

Betriebstemperaturbereich.



Kennzahlen: Leistungsvergleich: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M

106254/202508284225/_prw_PI2fl_3w155wO1.jpg



Auch in Zukunft wird ROHM durch die Weiterentwicklung sowohl der

Miniaturisierung als auch der eigenen Ultra-Low-Power-Technologien weitere

Energieeinsparungen bei Operationsverstärkern anstreben. Gleichzeitig ist das

Unternehmen bestrebt, die Geräteleistung durch Reduzierung von Rauschen und

Offset, Erweiterung der Stromversorgungsspannungsbereiche und einen Beitrag zur

Lösung sozialer Probleme durch präzisere Anwendungssteuerung zu verbessern.



Kennzahlen: Wichtigste Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r

elease/M106254/202508284225/_prw_PI3fl_59JR1Q5W.jpg



(*1) 9. September 2025, ROHM-Studie zu Ultra-Niederstromprodukte unter 500 nA



(*2) Nano Energy (TM) ist eine Marke oder eingetragene Marke der ROHM Co., Ltd.



Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2025-09-09_news_op

amp&defaultGroupId=false



TLR1901GXZ: https://www.rohm.com/products/amplifiers-and-linear/operational-ampl

ifiers/low-power/input-output-full-swing/tlr1901gxz-product



Anwendungsbeispiele:



- Verbrauchergeräte: Wearables, intelligente Geräte, Bewegungssensoren usw.



- Industrielle Ausrüstung: Gasdetektoren, Feuermelder, Handmessgeräte,

Umweltsensoren für IoT, usw.



Informationen zum Online-Verkauf:



Verkaufsstart: Jetzt



Musterpreis: 2,10 USD/Stück (ohne Steuern)



Vertriebspartner:



DigiKey



https://www.digikey.com/en/products/result?s=N4IgTCBcDaIC4BsBOBGAnABhQcwB4C8BaAU

zAB9FVMcCSA3Aa0IyxAF0BfIA



Mouser



https://www.mouser.com/new/rohm-semiconductor/rohm-tlr1901gxz-rail-to-rail-cmos-

op-amps/



Anwendbare Teilenummer: TLR1901GXZ-E2



https://www.rohm.com/distribution/-/dinventory/TLR1901GXZ-E2/sample/0



IC-montierte Adapterplatine: TLR1901GXZ-EVK-001



https://www.rohm.com/distribution?search-box4=TLR1901GXZ-EVK-001&SearchFlagValue

=true



Das Produkt wird bei anderen Online-Händlern angeboten, sobald es verfügbar ist.



Informationen zu ROHM:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202508284225-O1-L8k1ec3A.pdf



Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202508284225/_prw_P

I4fl_JzHH9R40.jpg



Offizielle Website: https://www.rohm.com/



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rohm-hat

-einen-ultrakompakten-cmos-operationsverstarker-entwickelt-mit-branchenweit-fuhr

endem-extrem-niedrigen-betriebsstrom-302553576.html



Pressekontakt:



Manabu Otani,

Hauptsitz,

Marketing Communications Dept.,

ROHM Co.,

Ltd.,

+81-75-311-2121,

press@rohm.co.jp *Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173675/6115290

OTS: ROHM Co., Ltd.







