ALBIS Leasing: 2,7 Mio. EUR Gewinn im H1 2025, Prognose bestätigt!
ALBIS Leasing AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 Stabilität mit einem Ergebnis von 2,7 Mio. EUR, unterstützt durch Wachstum im Neugeschäft, trotz steigender Risiken im Portfolio.
Foto: adobe.stock.com
- ALBIS Leasing AG erzielt im ersten Halbjahr 2025 ein Konzernergebnis vor Steuern von 2,7 Mio. EUR, nahezu gleichbleibend im Vergleich zum Vorjahr.
- Positiver Einfluss auf das Ergebnis durch steigendes Neugeschäftsvolumen (54,3 Mio. EUR) und erhöhte Neugeschäftsmarge (18,3%).
- Risiko im Portfolio ist erwartungsgemäß gestiegen, insbesondere durch einen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland.
- Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 bleibt unverändert bei 4,5 Mio. EUR bis 5,75 Mio. EUR.
- ALBIS plant weiterhin eine attraktive Dividende von 0,08 EUR bis 0,10 EUR je Aktie für 2026.
- Strategischer Fokus auf das profitable Small Ticket-Geschäft wird als robust und zukunftsfähig hervorgehoben.
Der Kurs von ALBIS Leasing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,0800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,98 % im
Plus.
+0,65 %
-0,65 %
-1,28 %
+10,79 %
+24,19 %
+37,50 %
+5,83 %
+133,17 %
-14,52 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
