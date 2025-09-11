Dax hängt in Warteschleife fest

Impulse für einen Ausbruch des Dax aus der jüngsten Lethargie könnte es am frühen Nachmittag geben. Dann entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über die Leitzinsen und in den USA stehen Verbraucherpreise auf der Agenda. Eine Zinsänderung wird von der Euro-Notenbank nicht erwartet. Die Anleger schauen vor allem auf die nach vorn gerichteten Aussagen der Präsidentin Christine Lagarde.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Der Leitindex Dax trat mit 23.621 Punkten im frühen Handel auf der Stelle. Damit verbleibt das Börsenbarometer in der jüngsten Handelsspanne zwischen etwa 23.500 und 23.900 Zählern.

Die US-Inflationsdaten am Nachmittag dürften darüber mitentscheiden, wie stark die allgemein erwartete Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfällt. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gilt als sicher. Aber auch einem großen Zinsschritt von 0,50 Punkten wird mittlerweile eine gewisse Wahrscheinlichkeit beigemessen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen lag am Morgen mit 0,3 Prozent im Minus bei 30.064 Zählern. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, bewegte sich zum Auftakt kaum.

Bei den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt tat sich wenig. Die Aktien von Heidelberg Materials stiegen an der Dax-Spitze um 1,4 Prozent. Die Bank JPMorgan bekräftigte die Aktien als Favorit in der Baubranche.

Bei den jüngst gut erholten Aktien von Siemens Energy nahmen Anleger Kursgewinne mit, sie verloren 1,4 Prozent. Vom Tief vom Monatsanfang hatten sie jüngst um gut 14 Prozent zugelegt.

In der zweiten Reihe gaben Aurubis um 2,2 Prozent nach. Die Baader Bank senkte die Papiere des Hamburger Kupferproduzenten von "Buy" auf "Add"./bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 204 auf Tradegate (11. September 2025, 09:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +10,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,27 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 75,42 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -60,78 %/-3,54 % bedeutet.



