ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Fraport auf 72 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel für Fraport auf 72 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Kurszielanhebung.
- Flughafen Lima stärkt Fraports Cashflow ab 2027.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem Einfluss des Flughafens in Lima auf das Konzernergebnis. Der peruanische Flughafen unterstreiche Fraports Cashflow-Wendepunkt ab 2027, da die Entwicklungsinvestitionen ausliefen und neue Anlagen in die Betriebsphase übergingen. In seinen Schätzungen für den Flughafenbetreiber berücksichtigte er neue Zielsetzungen für den südamerikanischen Flughafen./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 18:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 72,75 auf Tradegate (11. September 2025, 08:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,80 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -6,19 %/+27,80 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 72 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fraport - 577330 - DE0005773303
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fraport. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Flughafen Frankfurt hebt Gebühren 2025 deutlich an
Fliegen ab Frankfurt wird 2025 ein gutes Stück teurer: Am größten deutschen Flughafen steigen die Preise für bestimmte Leistungen des Betreibers im kommenden Jahr um 5,7 Prozent, wie das Unternehmen Fraport mitteilt - nicht die einzigen Mehrkosten, die nächstes Jahr auf Airlines und Passagiere zukommen.
Quelle: https://www.aero.de/news-48896/Flughafen-Frankfurt-hebt-Gebuehren-2025-deutlich-an.html
🎵
siehe die baader bank an. deren analyse für thyssen lautet schon sehr lange buy mit kursziel 16 €. wo steht die aktie aktuell. gerade mal 2,80 €!!!!