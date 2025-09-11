Jefferies hebt Ziel für Fraport auf 72 Euro - 'Hold'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 72,75 auf Tradegate (11. September 2025, 08:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,80 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -6,19 %/+27,80 % bedeutet.