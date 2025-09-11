Aurubis - Aktie im Blickpunkt - 11.09.2025

Die Aurubis Aktie ist bisher um -3,09 % auf 94,90€ gefallen. Das sind -3,03 € weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Aurubis ist ein führender Kupferproduzent und Recycler mit starker Marktstellung in Europa und globalem Einfluss. Hauptprodukte sind Kupferkathoden und -produkte. Wichtige Konkurrenten sind Glencore und Codelco. Das Unternehmen punktet mit Recyclingkompetenz und nachhaltigen Prozessen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Aurubis-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +21,17 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Aurubis Aktie damit um -0,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,36 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Aurubis +26,44 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,35 % geändert.

Aurubis Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,97 % 1 Monat +1,36 % 3 Monate +21,17 % 1 Jahr +46,98 %

Informationen zur Aurubis Aktie

Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,31 Mrd.EUR wert.

Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzen. Für den Leitindex Dax werden zum Auftakt moderate Verluste erwartet. Damit verbleibt das Börsenbarometer in der jüngsten Handelsspanne zwischen etwa 23.500 und …

Aurubis Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aurubis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aurubis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.