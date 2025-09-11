    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    Aurubis - Aktie im Blickpunkt - 11.09.2025

    Am 11.09.2025 ist die Aurubis Aktie, bisher, um -3,09 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Aurubis Aktie.

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Aurubis ist ein führender Kupferproduzent und Recycler mit starker Marktstellung in Europa und globalem Einfluss. Hauptprodukte sind Kupferkathoden und -produkte. Wichtige Konkurrenten sind Glencore und Codelco. Das Unternehmen punktet mit Recyclingkompetenz und nachhaltigen Prozessen.

    Aurubis Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.09.2025

    Die Aurubis Aktie ist bisher um -3,09 % auf 94,90 gefallen. Das sind -3,03  weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Aurubis-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +21,17 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Aurubis Aktie damit um -0,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,36 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Aurubis +26,44 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,35 % geändert.

    Aurubis Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,97 %
    1 Monat +1,36 %
    3 Monate +21,17 %
    1 Jahr +46,98 %

    Informationen zur Aurubis Aktie

    Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,31 Mrd.EUR wert.

    Aurubis Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Aurubis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aurubis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aurubis

    -2,19 %
    -1,03 %
    +0,89 %
    +20,33 %
    +47,09 %
    +53,92 %
    +59,06 %
    +66,92 %
    +818,14 %
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
