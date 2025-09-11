Aktivisten blockieren Autobahnstrecke zur Messe IAA

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 83,98 auf Tradegate (11. September 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,78 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -8,64 %/+24,13 % bedeutet.