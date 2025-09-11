Aktivisten blockieren Autobahnstrecke zur Messe IAA
- Aktivisten blockieren A9 in München gegen IAA.
- Autobahn stadteinwärts komplett gesperrt, Stau 5 km.
- Protest für Mobilitätswende, Städte für Menschen!
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mit einer Straßenblockade auf der Autobahn A9 in München haben Aktivisten des Widerstands-Kollektivs im morgendlichen Berufsverkehr gegen die Autoausstellung IAA protestiert. Die Autobahn sei stadteinwärts komplett gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Es habe sich ein etwa fünf Kilometer langer Stau gebildet.
Die Umweltaktivisten kritisierten zu wenig politischen Willen für die Mobilitätswende: In der Nähe der Allianz-Arena spannten sie ein Banner über die Autobahn mit der Aufschrift "Gutes Leben für Alle Mobilitätswende" und "IAA Klimahölle". Mehrere Aktivisten klebten sich auf die Fahrbahn. Ein Unterstützer sagte: "Was wir brauchen, sind Städte für Menschen, statt Städte für Autos."/fuw/DP/stk
