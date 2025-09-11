    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBritish American Tobacco AktievorwärtsNachrichten zu British American Tobacco

    ANALYSE-FLASH

    Goldman hebt Ziel für BAT auf 4500 Pence - 'Neutral'

    • Goldman Sachs hebt Kursziel für BAT auf 4500 Pence an.
    • Einstufung bleibt auf "Neutral" trotz Kursanstieg.
    • Neue Produktkategorien zeigen höhere Geschäftsdynamik.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3250 auf 4500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Höhere Dynamik im Geschäft mit den neuen Produktkategorien untermauerten zwar den jüngsten Kursanstieg, schrieb Analyst Richard Felton am Mittwochabend. Die aktuellen Markterwartungen verlangten aber bereits einen starken Geschäftsverlauf./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 48,30 auf Tradegate (11. September 2025, 09:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um +1,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 105,09 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,38GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.500,00GBP was eine Bandbreite von -31,46 %/+9.245,79 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 4500 Euro

