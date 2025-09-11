Goldman hebt Ziel für BAT auf 4500 Pence - 'Neutral'

















Meinungen sind unterschiedlich. Um sich eine fundierte Meinung bezüglich einer Aktie bilden zu können und sich ggf. in seiner eigenen Einschätzung auch einmal selbst zu hinterfragen kann man sich der üblichen analytischen Methoden bedienen und einen Blick in die Bilanz werfen. Vielleicht hilft dir das. Ich sehe im Moment eher eine fair bewerte Aktie, die - zugegeben - in letzter Zeit relativ stark gelaufen ist.





Wenn man sich die Bewertung auf Basis des KGV in einem Zeitrahmen von 10 Jahren ansieht. Wegen der hohen Abschreibung und dem Buchverlust von ca. 6.47 GBP in 2023 fällt bei der Wahl eines kürzeren Zeitfensters ansonsten das hohe negative KGV aus 2023 stark ins Gewicht und verzerrt eine Bewertung. Aber man kann sehr schön erkennen, dass diese in der grafischen Darstellung lange Zeit im Bereich Unterbewertung unterwegs war und jetzt an ein "faire" Bewertung herangelaufen ist. Zumindest in diesem Bewertungsschema. Ich habe entsprechend 2020/2023 in den Übertreibungsphasen mit einer Unterbewertung zwischen 40/50 Prozent zugegriffen.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5931/board/20250819091623-screenshot-2025-08-14-173348.jpg





Soll keine Schleichwerbung sein, aber ich finde die grafische Darstellung und den gradientenähnlichen Verlauf des KGVs bzw. dessen Darstellung als Kurven-/Funktionenschar recht praktisch um optisch sofort beurteilen zu können, ich welchem Terrain(Über-/Unterbewertung) man sich befindet und auch wie stark. Natürlich könnte man sich bezüglich eines fairen KGVs noch streiten bzw. unterschiedlicher Auffassung sein.





Zu deinem genannten Fonds. Ein flüchtiger Blick auf die darin enthaltenen Aktien offenbart, der genannte Fonds ist ja relativ voll mit amerikanischen Technologiewerten(Stichwort Mag7). Die sind teilweise schon sehr sportlich bewertet - finde ich. Ich würde in Growth Titel strategisch auch eher bei fairer oder Unterbewertung einstiegen und eher weniger am absoluten Hochpunkt bzw. bei einer sehr sportlichen Bewertung. Sonst sitzt du im Falle einer ggf. stattfindenden Korrektur(sagen wir mal 10-15 Prozent) im Worst-Case über längere Zeit auf Buchverlusten und musst diese ggf. dann aussitzen. Und 7 Prozent Performance schafft man mit einer guten Value- Aktie sofern man zu einem geeigneten Zeitpunkt kauft - neben den Dividendenauszahlungen auch - denke ich.





Insofern käme - zumindest für mich - ein Investment in diesen Fonds im Augenblick vermutlich eher weniger in Frage.





Ich möchte jetzt hier keine Schleichwerbung für einzelne Aktien machen - von denen ich als Invest eher überzeugt bin/wäre. Wären die politischen Risiken nicht, gäbe es in China zumindest aus fundamentalanalytischer Sicht meines Erachtens nach schon ein paar deutlich unterbewertete Titel mit durchaus interessanten Perspektiven.





Oder man handelt antizyklisch. Da ist die Gretchenfrage, sind wir bereits in einigen Branchen am Tiefpunkt anbelangt(z.B. international n der Chemiebranche), fängt sich das auf absehbare Zeit wieder etwas oder tendieren wir auf niedrigem Niveau ggf. länger seitwärts oder korrigieren wir noch weiter. Ähnliches gilt bei vielen Autowerten. Da ist die Frage, ob wir derzeit eine kleine Disruption des Marktes sehen und wie sich das weiter entwickelt. Auch der Gesamtmarkt spielt eine Rolle. Wenn die Börsen korrigieren ist fast immer der breite Markt betroffen. Bereits "ausgebombte" Titel vielleicht prozentual etwas weniger, aber sie sind grundsätzlich dann auch betroffen.





Aber die erwähnten Branchen sind halt eher zyklisch. Bei Tabak ist so eine derartige Abhängigkeit von der Konjunktur deutlich geringer ausgeprägt. Dafür gibt es ggf. regulatorische und politische Risiken. Die kürzliche vorgestellte/diskutierte Tobacco Aktie ist meiner Meinung nach auch unterbewertet(mindestens 20-30, eher 40 Prozent und hat mit mehr als 9 Prozent eine gute Dividendenrendite). Hab dort auch eine kleinere Position eröffnet. Ich investiere aber vorzugsweise eher in höher kapitalisierte Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung eine gewisse Mindestgröße hat(also mindestens 5-10 Mrd).





So genug Offtopic - Geplauder. Aber du hattest uns ja nach unserer Meinung/Einschätzung gefragt.