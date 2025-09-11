    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsParamount Skydance Corporations Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Paramount Skydance Corporations Registered (B)

    Paramount wirbt Meta-Manager ab und intensiviert Streaming-Offensive

    Paramount will mit neuem Personal und neuer Ausrichtung seine Marktanteile im digitalen Bereich und On-Demand-Streaming-Markt erhöhen.

    • Paramount verstärkt digitale Strategie mit Dane Glasgow.
    • Fusion mit Skydance führt zu neuer Marktposition.
    • D2C-Einnahmen steigen um 15 % im Q2 2025.
    Aktie steigt - Paramount wirbt Meta-Manager ab und intensiviert Streaming-Offensive
    Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

    Paramount hat mit Dane Glasgow erfolgreich einen erfahrenen Meta-Manager abgeworben und mit ihm einen neuen Chief Product Officer vorgestellt. Er war seit Mai 2021 Vizepräsident für Produktmanagement bei Metas Facebook und zuvor als Führungskraft bei Microsoft, eBay und Google beschäftigt. In seiner neuen Rolle wird Glasgow die Produktstrategie und Vision des Unternehmens über digitale Plattformen und KI-gestützte Funktionen hinweg überwachen und direkt an Paramount Skydance berichten. 

    Paramount Skydance entstand nach einer 8,4 Milliarden Dollar schweren Fusion zwischen Paramount Global und Skydance Media, die im August abgeschlossen wurde und dem Medienunternehmen eine neue Führung bescherte. Seit der Fusion hat Paramount Skydance unter anderem einen Dreijahresvertrag für den weltweiten Vertrieb von Filmen, die von Legendary Entertainment produziert wurden, abgeschlossen.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)

    -1,08 %
    -0,15 %
    +31,75 %
    ISIN:US69932A2042WKN:A412AL

    Die Personalie Glasgow deutet auf eine beschleunigte Digitalisierung Paramounts hin. Zudem ist es möglich, dass sich das Unternehmen in Zukunft strategisch neu ausrichtet. Das US-Medienunternehmen hat sich, nachdem es sich lange auf traditionelle Medien konzentriert hat, auch im digitalen und On-Demand-Streaming-Markt etabliert.

    Die neue Ausrichtung könnte Paramount von anderen traditionellen Medienunternehmen abheben und zukünftig zu einer besseren Marktposition führen. Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete Paramount Skydance einen Anstieg der Direct-to-Consumer (D2C)-Einnahmen um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine erfolgreiche Monetarisierung der Streaming-Dienste hinweist.

    Tipp aus der RedaktionLondon, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Unter der Leitung von CEO David Ellison setzt Paramount Skydance auf eine hybride Strategie, die sowohl auf Streaming als auch auf traditionelle Kinoveröffentlichungen setzt. Ein zentrales Element dieser Strategie ist die verstärkte Nutzung von Live-Events und exklusiven Inhalten, um die Attraktivität von Paramount+ zu erhöhen. Ein Beispiel hierfür ist die siebenjährige Vereinbarung über 7,7 Milliarden USD für die exklusiven US-Übertragungsrechte der Ultimate Fighting Championship (UFC), die ab 2026 auf Paramount+ gestreamt werden sollen. Ein Wachstum im digitalen und KI-Sektor und eine langfristige Innovation könnten die Aktie in Zukunft stärken.

    Die Paramount Skydance Corporation wurde am 07. August 2025 durch die Fusion von Paramount Global und Skydance Media gegründet. Im bisherigen Jahresverlauf 2025 hat die Aktie einen Anstieg von etwa 24,8 % verzeichnet.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



