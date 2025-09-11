Wirtschaft Dax zu Handelsstart schwächer - EZB und US-Inflation im Blick Der Dax ist am Donnerstag mit einem Abschlag in den Handel gestartet. Um 9:30 Uhr standen 23.570 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, das waren 0,3 Prozent weniger als bei …



